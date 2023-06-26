Про це 24 Каналу розповів капітан Армії оборони Ізраїля Григорій Тамар. Він засуджує думку деяких журналістів чи громадських діячів, далеких від армії та військової справи, які висловлюють розчарування й стурбованість нібито низькими темпами наступальних дій ЗСУ.

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Армія Росії слабка у маневрах

Як зазначив капітан Армії оборони Ізраїля, дії українських командирів грамотні, зважені, обережні, спрямовані на зниження рівня втрат за потреби розв'язувати складні оперативно-тактичні завдання.

Висока складність цих задач обумовлена трьома аспектами:

ворог має перевагу в повітрі;

у росіян більше засобів вогневого ураження, однак Україна домінує з погляду точності;

неймовірно висока щільність мінування місцевості, на якій ЗСУ розвивають наступальні дії.

Ці обставини диктують свої вимоги й тому використання бронетанкових підрозділів поки що обмежене. Однак, коли штурмові дії українських піхотних груп досягнуть своїх цілей й буде пролом у російській обороні, тоді будуть спрямовані великі рухомі з'єднання, прикриті серйозними засобами ППО для того, аби нав'язати російській армії маневровий бій.

"Російська армія слабка у маневрах, тому ЗСУ матимуть суттєві переваги. Особливо враховуючи те, що Україна має сучасну західні техніку, яка набагато краща за російську", – сказав Тамар.

У чому полягає складність оперативно-тактичних завдань ЗСУ: дивіться відео

Успіхи ЗСУ під час контрнаступу