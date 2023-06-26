Про це 24 Каналу розповів капітан Армії оборони Ізраїля Григорій Тамар. Він засуджує думку деяких журналістів чи громадських діячів, далеких від армії та військової справи, які висловлюють розчарування й стурбованість нібито низькими темпами наступальних дій ЗСУ.
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Армія Росії слабка у маневрах
Як зазначив капітан Армії оборони Ізраїля, дії українських командирів грамотні, зважені, обережні, спрямовані на зниження рівня втрат за потреби розв'язувати складні оперативно-тактичні завдання.
Висока складність цих задач обумовлена трьома аспектами:
- ворог має перевагу в повітрі;
- у росіян більше засобів вогневого ураження, однак Україна домінує з погляду точності;
- неймовірно висока щільність мінування місцевості, на якій ЗСУ розвивають наступальні дії.
Ці обставини диктують свої вимоги й тому використання бронетанкових підрозділів поки що обмежене. Однак, коли штурмові дії українських піхотних груп досягнуть своїх цілей й буде пролом у російській обороні, тоді будуть спрямовані великі рухомі з'єднання, прикриті серйозними засобами ППО для того, аби нав'язати російській армії маневровий бій.
"Російська армія слабка у маневрах, тому ЗСУ матимуть суттєві переваги. Особливо враховуючи те, що Україна має сучасну західні техніку, яка набагато краща за російську", – сказав Тамар.
У чому полягає складність оперативно-тактичних завдань ЗСУ: дивіться відео
Успіхи ЗСУ під час контрнаступу
- Речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень повідомив, що на Мелітопольському напрямку Сили оборони просунулися на 1,5 кілометра углиб противника.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 26 червня, що Сили оборони повернули Рівнопіль під контроль України. Населений пункт окупували російські терористи у березні 2022 року.
- Наразі офіційно підтвердили звільнення вже 9 населених пунктів на межі Донецької та Запорізької областей.