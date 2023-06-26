Про це 24 Каналу розповів військовий експерт й аналітик Андрій Харук. Він додав, що зараз ми маємо війну у стилі Першої світової з позиційними боями та пробиваннями цих позицій.

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Вперті бої

Ймовірно, зараз наші Збройні Сили намацують ту "цеглику", яку якщо висмикнути з фундаменту російської оборони, то вся будівля розвалиться. Поки що цієї "цеглини" не намацали й напружені бойові дії ведуться з просуваннями від 300 метрів до 2 кілометрів.

Зверніть увагу! 26 червня Міноборони повідомило, що ЗСУ звільнили село Рівнопіль розташоване у Волноваському районі. Населений пункт окупували російські терористи у березні 2022 року.

Харук припустив, що поки українські бійці не знайшли можливостей для флангових охоплень та виходу на оперативний простір за лінію оборони противника.

"Сподіватись на швидкий розвиток подій нам не доводиться. Поки що ось такі вперті бої за кожен клаптик визволеної землі", – сказав військовий експерт.

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Чому окупанти кидають гелікоптери під вогонь зенітних засобів: дивіться відео

Україні вкрай потрібна авіація

Російські загарбники мають перевагу в авіації. Вдень окупанти здійснюють 40 – 70 ударів по наземних цілях. Водночас Повітряні сили ЗСУ завдають 12 – 15.

Проблема полягає у тому, що у багатьох випадках цю авіацію не можна дістати. Вона діє за лінією фронту. Інша проблема – росіяни використовують авіацію вибірково,

– зазначив Харук.

Дані про збиті ворожі гелікоптери свідчать, що росіяни дійшли до "краю" й у них немає іншого засобу рятувати ситуацію на тій чи іншій ділянці фронту як кидати гелікоптери під вогонь наших зенітних засобів.

Також це показує, що окупанти в артилерії втратили перевагу й в інших засобах вогневої підтримки,

– додав військовий експерт.

Україні вкрай потрібні далекобійні засоби протиповітряної оборони в більшій кількості, аби прикрити не лише важливі осередки в тилу країни, а й лінію фронту. Насамперед нам потрібна сучасна західна винищувальна авіація.

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