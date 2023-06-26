Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, саме з цієї причини російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. У такий спосіб вони на певний час "відмінусували" близько 300 кілометрів фронту.
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З цієї ж причини росіяни хотіли знищити дамбу поблизу Кривого Рогу. Однак вони тоді промахнулися.
"Кинджали" не долетіли. Очевидно, що в них показник кругового ймовірного відхилення не 10 метрів, а десятки метрів. Тому й промахнулися. А загалом росіянам не вистачає засобів для втримання фронту, який має понад 1000 кілометрів,
– зауважив Світан.
Де може статися "жест доброї волі"
Як наголосив Світан, в окупантів почнуться проблеми, коли на Херсонському напрямку знову можна буде проводити наступальні дії. Тоді їм доведеться перекидати певну частину військ з Донеччини, Луганщини або Запоріжжя на лівобережжя Херсонщини.
Вони не зможуть витримати кілька тижнів чи місяць-півтора нашого тиску. В якомусь місці фронт буде "тонким" – і буде прорив. Ми досі не використали дві треті наших резервів. Правильна тактика. Військовий геній Залужного приведе до позитивних результатів,
– зазначив Світан.
Дивіться розмову з Романом Світаном на ютубі 24 Каналу
Росіяни мають зараз перед собою два рішення. Або готуватися до того, що фронт прорветься; або заздалегідь піти з якогось з напрямків. Це може бути і Херсонщина, і Запоріжжя. Також в окупантів вже готова потужна лінія оборони від Донецька – до Маріуполя, яка йде через Волноваху.
Там серйозна лінія оборони. І наступним етапом може бути ухвалення рішення про відхід на цю лінію оборони. Ці рішення вже готові. Підуть із Запорізької та Херсонської областей,
– вважає Світан.
Успіхи ЗСУ на фронті: коротко
- Українські військові мають успіхи в Бахмуті. Заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов повідомив, що захисники змогли дещо просунутися в самому місті.
- Також наші бійці звільнили село Рівнопіль Донецької області. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила 26 червня, що цей населений пункт перебуває під контролем України.
- Загалом за час наступу у червні українським військовим вже вдалося звільнити понад 130 квадратних кілометрів території на Півдні.