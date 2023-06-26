Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и аналитик Андрей Харук. Он добавил, что сейчас у нас война в стиле Первой мировой с позиционными боями и пробиваниями этих позиций.

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Упорные бои

Вероятно, сейчас наши Вооруженные Силы нащупывают тот "кирпич", который если выдернуть из фундамента российской обороны, то все здание развалится. Пока этого "кирпича" не нащупали и напряженные боевые действия ведутся с продвижениями от 300 метров до 2 километров.

Обратите внимание! 26 июня Минобороны сообщило, что ВСУ освободили село Ровнополь, которое расположено в Волновахском районе. Населённый пункт был оккупирован российскими террористами в марте 2022 года.

Харук предположил, что пока украинские бойцы не нашли возможности фланговых охватов и выхода на оперативное пространство за линию обороны противника.

"Надеяться на быстрое развитие событий нам не приходится. Пока вот такие упрямые бои за каждый клочок освобожденной земли", – сказал военный эксперт.

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Почему оккупанты бросают вертолеты под огонь зенитных средств: смотрите видео

Украине крайне нужна авиация

Российские захватчики имеют преимущество в авиации. За день оккупанты совершают 40 – 70 ударов по наземным целям. В то же время, Воздушные силы ВСУ наносят 12 – 15.

Проблема состоит в том, что во многих случаях эту авиацию нельзя достать. Она действует по линии фронта. Другая проблема – россияне используют авиацию выборочно,

– отметил Харук.

Данные о сбитых вражеских вертолетах свидетельствуют, что россияне дошли до "края" и у них нет другого средства спасать ситуацию на том или ином участке фронта как бросать вертолеты под огонь наших зенитных средств.

Также это показывает, что оккупанты в артиллерии потеряли преимущество и в других средствах огневой поддержки.

– добавил военный эксперт.

Украине крайне нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны в большем количестве, чтобы прикрыть не только важные центры в тылу страны, но и линию фронта. В первую очередь нам нужна современная западная истребительная авиация.

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