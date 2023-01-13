Военный эксперт объяснил, почему сдвинулись сроки начала контрнаступления ВСУ

Сроки начала контрнаступления ВСУ сдвинулись. Это связано с несколькими факторами, но весной ожидается широкомасштабное наступление украинской армии.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Враг панически боится контрнаступления ВСУ.

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Фактор погоды

Нарожный отметил, что война – это переменный процесс. В частности, трудно было спрогнозировать, какой погода будет зимой. На Донбассе хоть и морозы, минус 10, и минус 20 градусов, но земля не промерзла, чтобы по ней смогла двигаться тяжелая техника.

Когда мы говорим "наступление", что мы подразумеваем под этим словом? Если мы скажем, что ВСУ пошли в наступление и освободили Запорожскую область. Это не победа, но это наступление. Освободить ЗАЭС, Мелитополь, дойти до Бердянска – абсолютно реалистично, но потом еще будет тяжелая битва за Крым,

– заметил военный эксперт.

Нарожный объяснил, почему сдвинулись сроки начала контрнаступления ВСУ: смотрите видео

Фактор военных поставок

Он продолжил, что на войне следует учитывать логистику. Как нам будет попадать помощь от Западных партнеров. Здесь уже было несколько этапов:

Летом это была артиллерия, которая потом помогла освободить Херсон, Харьковскую область и т.д.

Осенью – обстрелы гражданских объектов, а значит, акцент в поставках был на системы ПВО.

Зима пройдет под знаком бронетехники. Мы получим бронетехнику, танки и т.д.

"Не военные люди не понимают весь огромный объем логистики, чтобы доставить эту технику. Даже те же 500 Bradley, которые нам передадут США – огромный вопрос, как доставить в Польшу, а затем, как из Польши доставить в боевые части", – подчеркнул Нарожный.

По его словам, кроме того, нужно доставить комплектующие, снаряды, научить техников. Весной следует ожидать большого наступления ВСУ. В итоге можно ожидать деоккупации всей приморской части Украины и возле Черного моря, и возле Азовского моря.

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