Об этом "24 Каналу" рассказал бывший командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Великобритании и НАТО Хэмиш де Бреттон-Гордон, отметив, что Силам обороны удалось освободить более 200 квадратных километров. По словам британского полковника в отставке, подготовка к этому удару длилась несколько месяцев в режиме абсолютной секретности.

Успех маневренной войны

Хемиш де Бреттон-Гордон подчеркнул, что эта операция продемонстрировала феноменальный уровень оперативной безопасности и способность украинской армии эффективно сочетать различные рода войск.

ВСУ активно задействовали бронетехнику, танки, беспилотники и истребители, что свидетельствует о длительной и изнурительной подготовке украинских подразделений,

– отметил он.

Британский полковник в отставке добавил, что это наступление стало настоящим переломным моментом после долгого периода статичных боев на фронте.

Что известно об операции "Вивальди"

Напомним, что масштабное контрнаступление в Донецкой области состоит из четырех этапов и получило неофициальное название "Вивальди". Как сообщал начальник штаба Третьего армейского корпуса Петр Горбатенко, украинские военные продолжают продвигаться, а названия новых освобожденных населенных пунктов пока держат в секрете.

Ключевым фактором успеха стало ослепление российской разведки, когда украинские дроны-перехватчики массово уничтожали вражеские беспилотники. Это позволило штурмовым группам незаметно вклиниться в оборону противника и сорвать планы оккупантов по окружению Славянско-Краматорской агломерации. Благодаря этим действиям северная группировка российских войск была фактически разгромлена, а враг лишился возможности оказывать давление на ключевые города региона.