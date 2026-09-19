Про це 24 Каналу розповів колишній командир військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Великої Британії та НАТО Геміш де Бреттон-Ґордон, зазначивши, що Силам оборони вдалося деокупувати понад 200 квадратних кілометрів. За словами британського полковника у відставці, підготовка до цього удару тривала кілька місяців у режимі абсолютної секретності.

Успіх маневрової війни

Геміш де Бреттон-Ґордон наголосив, що ця операція продемонструвала феноменальний рівень оперативної безпеки та здатність української армії ефективно поєднувати різні роди військ.

ЗСУ активно залучили бронетехніку, танки, безпілотники та винищувачі, що свідчить про тривалу та виснажливу підготовку українських підрозділів,

– зазначив він.

Британського полковника у відставці додав, що цей наступ став справжнім переломним моментом після довгого періоду статичних боїв на фронті.

Що відомо про операцію "Вівальді"

Нагадаємо, що масштабний контрнаступ на Донеччині складається з чотирьох етапів і отримав неофіційну назву "Вівальді". Як повідомляв начальник штабу Третього армійського корпусу Петро Горбатенко, українські військові продовжують просуватися, а назви нових звільнених населених пунктів поки тримають у таємниці.

Ключовим фактором успіху стало засліплення російської розвідки, коли українські дрони-перехоплювачі масово знищували ворожі безпілотники. Це дозволило штурмовим групам непомітно вклинитися в оборону противника та зірвати плани окупантів щодо оточення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Завдяки цим діям північне угруповання російських військ було фактично розгромлене, а ворог втратив можливість тиснути на ключові міста регіону.