С каждым днем все больше стран присоединяются к коалиции по учениям наших пилотов на американских истребителях F-16. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк в четверг, 25 мая, прокомментировал контрнаступательную операцию Вооруженных Сил.

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"Не одноразовое мероприятие"

Отметим, что в своем сообщении Подоляк не упомянул непосредственно о самолетах от партнеров. Однако, очевидно, это сообщение является сигналом для Запада относительно их шагов по F-16.

Собственно, по словам заместителя главы ОП, контрнаступление ВСУ:

"это не "один ивент (мероприятие)", который начнется в определенный час конкретного дня торжественным перерезанием красной ленты";

"это десятки различных действий по уничтожению оккупационных войск России на разных направлениях, которые уже происходили вчера, проходят сегодня и будут проходить завтра".

Интенсивное уничтожение логистического обеспечения противника – это также контрнаступление,

– подчеркнул Подоляк.

Обратите внимание! Следует сказать, что неоднократно в Воздушных силах, в частности, говорили о необходимости предоставления нашему государству многоцелевых самолетов. Наличие F-16 не только помогло бы закрыть небо от вражеских воздушных целей, но являлось бы мощным усилением сухопутных войск во время контрнаступательных операций.

Контрнаступление: последнее