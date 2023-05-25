З кожним днем все більше країн долучаються до коаліції щодо навчань наших пілотів на американських винищувачах F-16. Водночас радник глави ОП Михайло Подоляк у четвер, 25 травня, вкотре прокоментував контрнаступальну операцію Збройних Сил.

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"Не одноразовий захід"

Зазначимо, що у своєму дописі Подоляк не згадав безпосередньо про літаки від партнерів. Однак, очевидно, це його повідомлення є сигналом для Заходу щодо їхніх кроків стосовно F-16.

Власне, за словами заступника очільник ОП, контрнаступ ЗСУ:

"це не "один івент (захід)", який розпочнеться о конкретній годині конкретного дня урочистим перерізанням червоної стрічки";

"це десятки різних дій зі знищення окупаційних військ Росії на різних напрямках, які вже відбувалися вчора, відбуваються сьогодні та відбуватимуться завтра".

Інтенсивне знищення логістичного забезпечення противника – це також контрнаступ,

– наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Варто сказати, що неодноразово в Повітряних силах, зокрема, говорили про необхідність надання нашій державі багатоцільових літаків. Наявність F-16 не тільки допомогла б закрити небо від ворожих повітряних цілей, але була потужним підсиленням сухопутних військ під час контрнаступальних операцій.

Контрнаступ: останнє