Вместо "русской весны" – фантастическая украинская осень, – ОП об успехе ВСУ

Украинские защитники начали мощное контрнаступление в Харьковской области. Оккупанты бегут и называют это "перегруппировкой войск".

На успехи ВСУ 11 сентября отреагировал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

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"Русская весна"? Нет… Фантастическая желто-голубая осень – как начало конца российской варварской империи", – написал Подоляк.

Где еще взвился украинский флаг

В соцсетях распространяют фото и видео, как в Волчанске на Харьковщине, почти у границы с россией, установили сине-желтый флаг. Триколор оккупантов оказался в мусорнике. Именно в Волчанск захватчики бежали из Купянска и даже объявили его новым центром Харьковской области.

Также сине-желтый флаг подняли в Казачьей Лопани. Этот поселок россияне использовали в качестве плацдарма для подготовки наступления на Харьков.

Успехи ВСУ

В Американском институте войны сообщили, что украинские военные смогли прорвать оборону оккупантов на 70 километров. ВСУ с 6 сентября освободили более 3 тысяч квадратных километров.

"Украинское контрнаступление в Харьковской области разбивает российские силы и разрушает северную донбасскую ось россии. Российские войска не ведут контролируемый отход и спешно сбегают с юго-востока Харьковской области, чтобы избежать окружения вокруг Изюма", – говорят в ISW.

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