Не бывает, что битва за Гондор решит все, – прогноз Подоляка о длительности контрнаступления ВСУ

Контрнаступление Украины нельзя рассматривать как одну великую битву, которая все решит. Это может быть серия растянутых во времени событий.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, сообщает 24 Канал.

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Подоляк спрогнозировал продолжительность украинского контрнаступления

Советник главы Офиса Президента отметил, что контрнаступление ВСУ не будет одним большим сражением.

Когда мы говорим о контрнаступлении – что это будет обвально для России или наоборот не будет никакого продвижения Украины вперед, – это выглядит, будто мы в голливудском фильме, где начинается большое сражение за Средиземье, и одно сражение за Гондор все решит. Так не бывает,

– рассказал Подоляк.

По его словам, это будет ряд мероприятий, учитывая:

интенсивность и масштаб войны,

ресурсы, которые в войну вкладывает Кремль.

"Это не вопрос одной недели или одного месяца. Это вопрос многих событий, потому что одно может быть более удачным, а другое — менее удачным", – добавил Подоляк.

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Россияне начинают понимать корень проблемы

Подоляк подчеркнул, что главной задачей контрнаступления является обнулить остатки морально-волевого духа россиян. Этот процесс уже начался, так как жители России уже начинают понимать, что привели к власти "тех, кто наплодил проблемы".

Нет ни одного сценария, где мы могли бы остановиться посередине, потому что это будет означать, что Европа будет обнулена через некоторое время. Ведь Россия, которая будет обижена за унижение в этой войне, будет все перестраивать под военные рельсы, будет иметь другую экономику, будет мобилизацию проводить бесконечно, полностью убивать остатки гражданских прав,

– считает чиновник.

Он подытожил, что в России точно не будет никакого пространства без лагерей, все готовящих для тотальной войны.