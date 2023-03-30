Всю линию фронта не перекроют, – военный аналитик об оборонных сооружениях россиян

Россияне ужасно боятся неизбежного контрнаступления ВСУ. Так, они продолжают отчаянно строить оборонительные сооружения.

Оккупанты возводили их почти 9 лет, они неплохо построены. Об этом 24 Каналу сказал военный аналитик, ветеран русско-украинской войны Алексей Гетьман.

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"Пирамидки" не помогут

Как отмечает военный аналитик, люди, которые будут держать там оборону, знают все ходы и выходы. Потому, безусловно, продвигаться будет непросто.

"Но перекрыть всю линию фронта, где мы можем проводить контрнаступательные действия, им не удастся", – уверяет ветеран.

По мнению Гетьмана, это психологическая составляющая для русских военных и людей, оставшихся на оккупированных территориях и поддержавших захватчиков. Мол, "мы поставили долговременные огневые позиции, построили "пирамидки", ничего с нами не будет, все будет хорошо, мы готовы обороняться".

Во-первых, никто не собирается в лоб штурмовать. У нас очень современная и гибкая тактика. Мы точно не будем делать так, как россияне, бросающие своих военных волна за волной в попытках захватить, например, город Бахмут,

– утверждает аналитик.

ВСУ могут не биться в лоб, продолжил он, а просто окружить какую-то группировку. "Тогда не придется ломать их долговременные постройки, я думаю, они сами сдадутся в плен", – считает Алексей Гетьман.

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