Окупанти зводили їх впродовж майже 9 років, вони непогано побудовані. Про це 24 Каналу сказав військовий аналітик, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман.

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"Пірамідки" не допоможуть

Як зауважує військовий аналітик, люди, які триматимуть там оборону, знають усі ходи й виходи. Тому, безумовно, просуватися буде непросто.

"Але перекрити всю лінію фронту, де ми можемо проводити контрнаступальні дії, їм не вдасться", – запевняє ветеран.

На думку Гетмана, це психологічна складова для російських військових та людей, які залишилися на окупованих територіях і підтримають загарбників. Мовляв, "ми поставили довготривалі вогневі позиції, побудували "пірамідки", ніщо з нами не буде, все буде добре, ми готові оборонятися".

По-перше, ніхто не збирається в лоба штурмувати. У нас дуже сучасна і гнучка тактика. Ми точно не робитимемо так, як росіяни, котрі кидають своїх військових хвиля за хвилею у спробах захопити, на приклад, місто Бахмут,

– стверджує аналітик.

ЗСУ можуть не битися в лоб, продовжив він, а просто оточити якесь їхнє угрупування. Тоді не доведеться ламати їхні довготривалі споруди, я думаю, вони самі здадуться в полон", – вважає Олексій Гетьман.

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