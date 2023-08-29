Тщетные попытки наступления оккупантов и активные обстрелы: карта боевых действий за 29 августа

Враг продолжает попытки остановить украинское наступление – в течение суток сообщается о 32 боевых столкновениях. Россияне также тщетно пытаются атаковать по нескольким направлениям.

Оккупанты не снижают свою активность на фронте. Россияне за день нанесли 8 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктов.

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Что происходит на Востоке

На Купянском направлении оккупанты нанесли удары авиацией в районах Ивановки и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кисловка, Колодязное, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоегоровки, Твердохлебового, Белогоровки Луганской области; Торского, Спорного Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли авиацией районы Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Привиль, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба Донецкой области. россияне обстреляли авиацией районы Богдановки, Клищиевки, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Привиль, Григоровка, Ивановское, Клещиевка, Александро-Шультино, Торецк, Дружба Донецкой области. Что происходит у Бахмута: смотрите на карте

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты: Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

ситуация остается напряженной. ВСУ продолжают сдерживать давление российских военных в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

Какая ситуация в Марьинке: смотрите на карте

Состояние фронта на Юге

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области. Населённый пункт Работино: где находится на карте противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки, Работино и Новоданиловки Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Полтавка, Гуляйпольское, Пятихатки, Волшебное, Малые Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах Николаевки, Ольговки Херсонской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Херсон, Садово, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области. На Мелитопольском направлении Вооруженные Силы продолжают наступление. Украинцы закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры по контрбатарейной борьбе. Вооруженные Силы продолжают наступление. Украинцы закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.

Ситуация на Севере Украины

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных конфигураций.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Поповки, Славгорода Сумской области и Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов. В частности, враг атаковал: Карповичи, Камень Черниговской области;

Волфино, Бояро-Лежачие, Ободы, Середина-Буда, Новодмитровка, Поповка, Стукаловка Сумской области;

Малая Волчья, Зы бине, Охримовка, Ольховатка, Ветеринарное Харьковской области.

враг нанес авиационных ударов в районах Водяного, Новоселки, Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Угледар, Водяное, Максимовка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.