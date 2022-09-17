После разгрома в Харьковской области россия не планирует сдаваться: что на это указывает

Несмотря на мощное наступление Вооруженных Сил Украины на Харьковщине, которое стало болезненным ударом для всей россии, оккупанты не собираются сдаваться.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что в связи с этой фазой войны проблемы россии существенно возрастают во всех аспектах – от упадка экономики до проблем собственно в армии.

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И именно это, по его убеждению, является главным признаком того, что захватчики осознают свое невероятное поражение и будут продолжать борьбу.

"Это является самым главным разведывательным признаком, который мы все должны очень хорошо осознавать", - подчеркнул Черник.

Идеологический удар по россии очень силен

Он подчеркнул, что не следует недооценивать вопросы идеологии, ведь она в россии на таком уровне, что не знает подобных случаев в истории. По словам военного эксперта, россияне находятся на самой высокой точке шизофренического фашизма и собственного "величия".

И самый страшный удар, который мы нанесли в Харьковской операции – на самом деле не военный, а идеологический. Мы дали такую пощечину их "величию", которой они еще в своей истории не получали,

– считает Черник.

Не менее важно, что такой болезненный удар россиянам нанесли именно украинцы. Не нацистская Германия, страны НАТО или США, а, как они говорят, "хохлы", "люди третьего сорта". И значимость этого следует четко осознавать.

"Это очень глубокая травма, которая обязательно будет конвертирована в какие-то для нас далеко не простые военные акции. Нельзя недооценивать противника. Зверь смертельно ранен, а потому втрое опаснее", – подытожил Черник.

Черник рассказал о положении россиян после поражения в Харьковской области: смотрите видео

Украинское наступление продолжается

После деоккупации Харьковщины наступление Вооруженных Сил Украины не остановилось. Наши военные продолжают освобождать украинские земли. Из последних их достижений – украинские флаги в Диброве и Щурове, что на Донетчине.