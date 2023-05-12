У России серьезные проблемы, – президент Чехии верит, что контрнаступление ВСУ будет иметь успех

Запланированное Украиной контрнаступление имеет хорошие шансы на успех. Однако оно может привести к большим потерям, если Россия хорошо использует свою подготовленную оборону.

Об этом заявил президент Чехии, бывший генерал НАТО Петр Павел. Он был главнокомандующим чешской армии, а также главным военным советником Генерального секретаря НАТО в 2015–2018 годах.

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Украина нуждается в поддержке Запада

Президент Чехии отметил, что Украина нуждается в поддержке для вступления в НАТО и Европейский союз. Вступление в обе организации будет длительным процессом, хотя переговоры о членстве в ЕС могут начаться уже в этом году.

Он добавил, что Украина, в конце концов, получит западные истребители, о которых она так долго просила. Однако их невозможно доставить вовремя до будущего контрнаступления. Кроме того, есть более приоритетные вопросы, такие как боеприпасы.

Безусловно, есть большая надежда, что украинское контрнаступление будет успешным, потому что Украина мотивирована, хорошо подготовлена, ее войска опытны и, безусловно, не имеют таких недостатков, как российская армия,

– заявил Павел.

По его словам, у российской армии серьезные проблемы с логистикой и моральным духом. В то же время, коллапса обороны ожидать не стоит.

"Россия имела время подготовить относительно качественную и глубокую оборону на нескольких линиях, которая, в случае эффективного использования, обойдется Украине большими потерями", – считает чешский президент.

По его мнению, сейчас невозможно сказать, какую территорию Украина может отвоевать, поскольку возможны разные сценарии развития событий.

"Не всегда все идет так, как хотелось бы, но, я думаю, что шансы на значительный успех Украины действительно высоки", – отметил экс-генерал НАТО.

Павел отказался говорить о том, когда может начаться контрнаступление, но отметил, что недавние украинские атаки на российскую инфраструктуру и места концентрации войск были признаками подготовки.

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На вступление в НАТО нужно время

Украина попросила об ускоренном вступлении в НАТО, однако Павел считает, что на это нужно время.

Поддержка вступления Украины в ЕС и НАТО должна быть нашей долгосрочной целью. Я не говорю, что это должно произойти в каком-то конкретном временном горизонте, потому что подготовка к вступлению в обе эти организации очень сложна, требует длительной подготовки и соответствия целому перечню критериев, но мы должны помочь Украине в этом,

– заявил президент Чехии.

По его словам, переговоры о вступлении в ЕС могут реально начаться уже в конце этого года, что даст Украине трамплин для более тесного сотрудничества, помощи в послевоенном восстановлении и ускорит приближение к стандартам ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский надеялся, что Евросоюз ускорит процесс обретения Украиной членства, но ЕС не установил никаких жестких временных рамок.

"Что касается НАТО – чем стабильнее Украина в экономическом плане, тем больше шансов, что она будет раньше подготовлена к вступлению в НАТО", – подытожил Павел.