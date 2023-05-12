"Намеренно разыграна Пригожиным": в российских пабликах паника из-за контрнаступления ВСУ
11 мая в социальных сетях начали распространять информацию об активных действиях Вооруженных Сил Украины на тех или иных направлениях. Первоисточником провокационных сообщений стали российские пропагандисты.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, это часть внутренней игры главаря наемников ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Смотрите также Украина уже одержала большую стратегическую победу: WP оценил перспективы контрнаступления
Пригожин продолжает скулить
Он отметил, что текст, распространявшийся в российских пабликах, был почти одинаков, но со ссылкой на разные источники. Шла речь о том, что украинцы вроде бы идут на Белгород и параллельно штурмуют левый берег Днепра.
"Следует понимать, что первоисточником стал руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и целый ряд телеграм-каналов врага, которые существуют на его средства. Это была намеренно разогнанная история, как часть его нытья о снарядах перед Шойгу и Герасимовым", – заявил Ступак.
Иван Ступак о панике у врага: смотреть видео
Экс-сотрудник СБУ отметил, что нытье о "снарядном голоде" имеет реальную почву, ведь то, что вагнеровцы имели в сентябре 2022 года, и сейчас – очень большая разница. Пригожин понял, что таких темпов, как в прошлом году, уже нет, снабжение становится нерегулярным и начинает разыгрывать панику.
Ситуация на фронте: главное
- 9 мая Пригожин обвинил отдельных российских военных руководителей в измене и заявил, что одно из подразделений регулярных войск России оставил свои позиции в Бахмуте.
- Позже стало известно, что российские оккупанты отступили под давлением украинских защитников, проведших ряд контратак на Бахмутском направлении и оттеснили врага на 2 километра.
- Военные чины на Западе считают, что ВСУ начали формировать операции для анонсированного ранее контрнаступления.