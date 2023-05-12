"Намеренно разыграна Пригожиным": в российских пабликах паника из-за контрнаступления ВСУ

11 мая в социальных сетях начали распространять информацию об активных действиях Вооруженных Сил Украины на тех или иных направлениях. Первоисточником провокационных сообщений стали российские пропагандисты.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, это часть внутренней игры главаря наемников ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

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Пригожин продолжает скулить

Он отметил, что текст, распространявшийся в российских пабликах, был почти одинаков, но со ссылкой на разные источники. Шла речь о том, что украинцы вроде бы идут на Белгород и параллельно штурмуют левый берег Днепра.

"Следует понимать, что первоисточником стал руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин и целый ряд телеграм-каналов врага, которые существуют на его средства. Это была намеренно разогнанная история, как часть его нытья о снарядах перед Шойгу и Герасимовым", – заявил Ступак.

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Экс-сотрудник СБУ отметил, что нытье о "снарядном голоде" имеет реальную почву, ведь то, что вагнеровцы имели в сентябре 2022 года, и сейчас – очень большая разница. Пригожин понял, что таких темпов, как в прошлом году, уже нет, снабжение становится нерегулярным и начинает разыгрывать панику.

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