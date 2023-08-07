Эпицентр ожесточенных боев – Восток: где пытается наступать враг и что с украинским контрнаступлением

В Минобороны рассказали, что прошедшая неделя была крайне сложной. Враг бросил все силы, чтобы остановить наступление ВСУ.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что на протяжении всей недели эпицентром боевых действий был именно Восток.

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Какая ситуация на Востоке

На Востоке ощутимо увеличилось количество вражеских обстрелов – около 9 тысяч в неделю. Враг использовал около 500 тысяч боеприпасов.

В таких условиях наши защитники не дают врагу продвигаться на Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои,

– рассказала Маляр.

Она также рассказала, что на Купянском направлении россияне искали слабые места в нашей обороне и безуспешно вели штурмовые действия в районе восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты продолжали штурмовые действия, чтобы вытеснить наши войска в районе Серебрянского леса Донецкой области. Однако украинские защитники отражали атаки врага в районе Новоегоровки, Белогоровки, Сергеевки, Надежды.

А на Авдеевском и Марьинском направлениях оккупанты пытались наступать и установить контроль над населенными пунктами Красногоровка, Марьинка и окружить Авдеевку. А также безуспешно пытались восстановить утраченное положение в Старомайорском районе.

ВСУ продолжают наступление возле Бахмута

На южном фланге Бахмутского направления наши войска в течение недели продолжали наступательные действия.

Движение было очень усложнено минированием и обстрелами. Но наши войска заставили противника довольно затратно обороняться, потому что уничтожили немало вражеской техники и бойцов,

– сказала Маляр.

Бои шли в течение недели и продолжаются сейчас в районе Клещеевки, Андреевки, и Курдюмовки.

На Юге продолжается наступательная операция

По словам Маляр, на Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

В частности, наши войска имели тактический успех на направлениях Малая Токмачка и Работино Запорожской области и закрепляются на достигнутых рубежах. Однако оккупанты пытаются держать оборону.

Враг серьезно укрепляет свои оборонительные рубежи. И наши войска сейчас сталкиваются не только с минированием, но и бетонным инженерным укреплением ключевых господствующих высот. Это существенно усложняет продвижение,

– добавила Анна Маляр.

Также оккупанты продолжают обстреливать позиции подразделений Сил обороны Украины и гражданских объектов в Запорожской, Херсонской и Николаевской областях. Более того, враг пытался восстановить утраченное положение юго-восточнее Новоданиловки и восточнее Работино Запорожской области.