Что происходит на Лиманском направлении: в Минобороны сделали обнадеживающий прогноз
Анна Маляр рассказала о ситуации в Лиманском направлении. По состоянию на 1 сентября там продолжаются бои.
Подробности Маляр рассказала в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Заместитель министра обороны подчеркнула, что боевые действия продолжаются на Лиманском направлении.
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В частности, в Серебрянском Лесу и еще нескольких направлениях.
Ситуация – такова: враг пытается наступать на Лиманском направлении, однако мы останавливаем оккупантов,
– говорится в сообщении.
Маляр подчеркнула, что на Лиманском направлении, так же, как и на Бахмутском, позиция сторон иногда может измениться несколько раз в день. Это – динамика боевых действий. В то же время, продвигаться там оккупантам не удается.
Оккупанты – в ловушке
Ранее Маляр подробнее рассказала о ситуации на Бахмутском направлении. Там украинские воины активно продвигаются вперед. Российские оккупанты попали в ловушку.
"Мы двигаемся по южному флангу и вышли на многие господствующие высоты. И, собственно, враг там в ловушке, потому что они из Бахмута выйти не могут и полноценно по самому городу передвигаться тоже не могут", – подчеркнула Маляр.
Украинские защитники и защитницы освободят все населенные пункты. У врага нет никаких шансов на временно оккупированных территориях.