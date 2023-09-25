Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября, – ISW

Владимир Путин приказал главе минобороны России остановить наступление Вооруженных сил Украины до октября 2023 года. Для этого Кремль может прибегать к постоянным контратакам "даже если придется понести большие потери".

Аналитики американского Института изучения войны предоставляют эту информацию, ссылаясь на инсайдерский источник в Кремле. По данным источника, Россия может предпринимать такие действия, чтобы заставить украинское контрнаступление достичь кульминации.

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Что известно о приказе Путина Шойгу

Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу,

– заявили в ISW.

По их данным, утверждение инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование, вероятно, отдает приказы о непрерывных контратаках. Такими действиями россияне надеются довести украинское контрнаступление до кульминации, даже ценой больших потерь для российского военного потенциала.

Кроме того, в ISW отметили, что они уже фиксировали ситуации, когда минобороны России, опасаясь потери благосклонности Путина, убирало командиров, негативно оценивавших войну. Кроме того, Россия в феврале 2023 года начала неудачное наступление на Угледар только для того, чтобы подорвать внутрироссийский информационный эффект от успехов вагнеровцев в Бахмуте.

Путин хочет подорвать доверие к ВСУ в Украине и на Западе

Аналитики напоминают, что Владимир Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня, отметив ключевые нарративы Кремля, что:

украинские силы якобы не добьются значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны;

украинские войска несут большие потери личного состава и западной военной техники.

Путин и Кремль представляют российские оборонные операции как великую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне всеобщего отсутствия успехов россиян на других участках фронта,

– заявили в ISW.

Кстати, аналитики считают, что Россия предпринимает такие действия, чтобы подорвать поддержку и доверие к украинским силам в Украине и на Западе.

"Возможно, Путин приказал российскому военному командованию удерживать все начальные оборонные позиции, чтобы создать иллюзию того, что украинские контрнаступления не достигли ни одного тактического или оперативного эффекта, несмотря на значительную поддержку Запада", – отмечают в ISW.

Однако аналитики объяснили, что эта информационная акция может иметь успех в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска смогут фактически помешать украинским силам прорваться и освободить обширные территории.

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