Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ до начала октября, – ISW
Источник:ISW
Владимир Путин приказал главе минобороны России остановить наступление Вооруженных сил Украины до октября 2023 года. Для этого Кремль может прибегать к постоянным контратакам "даже если придется понести большие потери".
Аналитики американского Института изучения войны предоставляют эту информацию, ссылаясь на инсайдерский источник в Кремле. По данным источника, Россия может предпринимать такие действия, чтобы заставить украинское контрнаступление достичь кульминации.
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Что известно о приказе Путина Шойгу
Инсайдерский источник в Кремле утверждает, что Путин якобы дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на фронте, остановить украинские контрнаступления и вернуть российским войскам инициативу,
– заявили в ISW.
По их данным, утверждение инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование, вероятно, отдает приказы о непрерывных контратаках. Такими действиями россияне надеются довести украинское контрнаступление до кульминации, даже ценой больших потерь для российского военного потенциала.
Кроме того, в ISW отметили, что они уже фиксировали ситуации, когда минобороны России, опасаясь потери благосклонности Путина, убирало командиров, негативно оценивавших войну. Кроме того, Россия в феврале 2023 года начала неудачное наступление на Угледар только для того, чтобы подорвать внутрироссийский информационный эффект от успехов вагнеровцев в Бахмуте.
Путин хочет подорвать доверие к ВСУ в Украине и на Западе
Аналитики напоминают, что Владимир Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня, отметив ключевые нарративы Кремля, что:
- украинские силы якобы не добьются значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны;
- украинские войска несут большие потери личного состава и западной военной техники.
Путин и Кремль представляют российские оборонные операции как великую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне всеобщего отсутствия успехов россиян на других участках фронта,
– заявили в ISW.
Кстати, аналитики считают, что Россия предпринимает такие действия, чтобы подорвать поддержку и доверие к украинским силам в Украине и на Западе.
"Возможно, Путин приказал российскому военному командованию удерживать все начальные оборонные позиции, чтобы создать иллюзию того, что украинские контрнаступления не достигли ни одного тактического или оперативного эффекта, несмотря на значительную поддержку Запада", – отмечают в ISW.
Однако аналитики объяснили, что эта информационная акция может иметь успех в долгосрочной перспективе только в том случае, если российские войска смогут фактически помешать украинским силам прорваться и освободить обширные территории.
Последние новости о контрнаступлении ВСУ: коротко
- Аналитики ISW в отчете за 24 сентября объяснили, что наши военные могут совершить значительный прорыв на Юге при 3 ключевых условиях. Речь идет об отсутствии резервов или боевой мощи россиян на западе Запорожья, достаточной боевой мощи ВСУ, российских оборонительных позициях не столь сильно заминированных или хорошо подготовленных, как укрепления, которые пробили украинские силы.
- Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский рассказал 22 сентября, что ВСУ имеют прорыв на левом фланге под Вербовым и продолжают продвигаться дальше.
- Кроме того, Александр Тарнавский заверил, что наступательные действия Вооруженных сил Украины активизируются тогда, когда нашим военным удастся вызволить Токмак.