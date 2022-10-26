Путин может устроить серьезный теракт, если будет терять Херсон, – российский оппозиционер

Украинские военные продолжают наступать на Юге и все указывает на то, что уже недолго осталось до деоккупации Херсона. Однако Путин, вероятнее всего, просто так оттуда не уйдет.

Херсон не будет "жестом доброй воли"

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист и бывший депутат Госдумы России Игорь Яковенко. Он отметил, что российский диктатор не знает, как объяснять потерю Херсона, потому что никаким знакомым для него способом это сделать нельзя – ни каким-то "жестом доброй воли", ни "уходом на более удобные позиции".

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Херсон – знаковое название, это что-то говорит уху многих россиян, и объяснить это будет невозможно. Для этого очень вероятно, что Путин устроит какой-то серьезный теракт – или та самая "грязная бомба", или подорвет водохранилище,

– предположил Яковенко.

Он добавил, что ситуация с Каховской ГЭС достаточно сложна для России в этом контексте, ведь инженеры говорят, что взорвать эту дамбу не так просто. Зато с той же "грязной бомбой" у страны-агрессора должно возникнуть значительно меньше проблем. По мнению оппозиционера, этот вариант просматривается, хотя и есть ряд причин, по которым Путин не сможет сделать и этого.

Журналист объяснил, что в отличие от ядерного оружия "грязная бомба" собирается вручную, то есть ее несложно изготовить и взорвать. Ядерное оружие имеет совсем другие механизмы отслеживания и запуска.

"Есть много причин, по которым Путин, несмотря на все свое безумие, либо не захочет, либо не сможет нанести ядерный удар. Но какую-то гадость он обязательно попытается сделать", – считает Яковенко.

Он уверен, что принять поражение и просто так уйти из Херсона Путин не сможет. А уйти придется, ведь его группировки там фактически уничтожают, и в конечном итоге, как считает Яковенко, до освобождения Херсона остались дни или недели, даже не месяцы.

Полный стрим с Игорем Яковенко: смотрите видео

"Грязную бомбу" обсудили на Совбезе ООН

Российский фейк о том, что именно Украина готовит "грязную бомбу" для удара обсудили на Совете Безопасности ООН. Очевидно, что Запад не поверил абсурдным заявлениям Шойгу, поэтому опроверг российский вид и назвал его ошибочным поводом для усиления войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что такие обвинения России свидетельствуют о том, что Москва до сих пор планирует применить ядерное оружие и попытаться обвинить Киев и неядерную Украину. Президент США Джо Байден добавил, что если Россия все-таки сделает это, то "допустит невероятно серьезную ошибку".