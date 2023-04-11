Вероятно, эта активность связана с подготовкой к очередному сбиванию неизвестных добрых дронов с надписью "Слава Украине". Что именно происходит у наших северных соседей, выяснил 24 Канал.

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Россияне увеличили количество ПВО в приграничных областях

Российские СМИ пишут, что в районах возле украинской границы россияне якобы вдвое увеличили количество подразделений с ЗРК С-400, С-300ПМ2 и С-350. Оккупанты также более чем в пять раз увеличили количество подразделений с комплексами "Панцирь-С".

Зенитные ракетные войска решают задачи по прикрытию важных инфраструктурных объектов на территории России,

– рассказал заместитель российского главнокомандующего Андрей Демин.

По словам российских командующих, средства ПВО якобы развернуты в приграничных Белгородской, Брянской и Курской областях.

Беларусь устраивает очередные военные учения

В мае в белорусском городе Гомель планируют провести учебные сборы территориальной обороны. Об этом сообщает издание "МотолькоПомоги". На сборы планируют призвать до 100 военнообязанных и снабдить их транспортными средствами.

В ходе этих сборов предусмотрено боевое согласование подразделений территориальных войск, а на завершающем этапе состоятся командно-штабные учения под руководством заместителя главы Гомельского горисполкома.

По данным мониторинговой организации "Белорусский Гаюн", это четвертые такие учения за 2023 год.

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