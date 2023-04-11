Певно ця активність пов'язана з підготовкою до чергового збиття невідомих добрих дронів з надписом "Слава Україні". Що саме відбувається у наших північних сусідів, з'ясував 24 Канал.

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Росіяни збільшили кількість ППО у прикордонних областях

Російські ЗМІ пишуть, що у районах біля українського кордону росіяни нібито вдвічі збільшили кількість підрозділів із ЗРК С-400, С-300ПМ2 та С-350. Окупанти також більш ніж у п'ять разів збільшили кількість підрозділів із комплексами "Панцир-С".

Зенітні ракетні війська вирішують завдання щодо прикриття важливих інфраструктурних об'єктів на території Росії,

– розповів заступник російського головнокомандувача Андрєй Дьомін.

За словами російських командувачів, засоби ППО нібито розгорнуті у прикордонних Білгородській, Брянській та Курській областях.

Білорусь влаштовує чергові військові навчання

У травні у білоруському місті Гомель планують провести навчальні збори територіальної оборони. Про це повідомляє видання "МотолькоПомоги" На збори планується призвати до 100 військовозобов'язаних і забезпечити їх транспортними засобами.

У ході цих зборів передбачено бойове злагодження підрозділів територіальних військ, а на завершальному етапі відбудеться командно-штабне навчання під керівництвом заступника голови Гомельського міськвиконкому.

За даними моніторингової організації "Беларускі Гаюн", це 4 подібні навчання за 2023 рік.

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