Певно ця активність пов'язана з підготовкою до чергового збиття невідомих добрих дронів з надписом "Слава Україні". Що саме відбувається у наших північних сусідів, з'ясував 24 Канал.
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Росіяни збільшили кількість ППО у прикордонних областях
Російські ЗМІ пишуть, що у районах біля українського кордону росіяни нібито вдвічі збільшили кількість підрозділів із ЗРК С-400, С-300ПМ2 та С-350. Окупанти також більш ніж у п'ять разів збільшили кількість підрозділів із комплексами "Панцир-С".
Зенітні ракетні війська вирішують завдання щодо прикриття важливих інфраструктурних об'єктів на території Росії,
– розповів заступник російського головнокомандувача Андрєй Дьомін.
За словами російських командувачів, засоби ППО нібито розгорнуті у прикордонних Білгородській, Брянській та Курській областях.
Білорусь влаштовує чергові військові навчання
У травні у білоруському місті Гомель планують провести навчальні збори територіальної оборони. Про це повідомляє видання "МотолькоПомоги" На збори планується призвати до 100 військовозобов'язаних і забезпечити їх транспортними засобами.
У ході цих зборів передбачено бойове злагодження підрозділів територіальних військ, а на завершальному етапі відбудеться командно-штабне навчання під керівництвом заступника голови Гомельського міськвиконкому.
За даними моніторингової організації "Беларускі Гаюн", це 4 подібні навчання за 2023 рік.
Контрнаступ ЗСУ: останні новини
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та Генеральний штаб ухвалять рішення про контрнаступ в останній момент. Про це в інтерв'ю ARD заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
- Російські війська в окупованій частині Запорізької області готуються до оборони та протидії ЗСУ. Будівництво 70 кілометрового окопу на Запоріжжі є свідченням того, що на цій ділянці буде спротив, який доведеться долати ЗСУ.
- Також Україна вже змінила деякі свої військові плани через гучний витік "секретних документів" з Пентагону.