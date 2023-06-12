Россия перебросила 90% резервов на Запорожье, чтобы сдержать контрнаступление ВСУ, – Welt

Несомненно, что россияне ожидали украинского контрнаступления и делают все для того, чтобы его сдержать. В частности, враг взыскал 90% собственных резервов в Запорожскую область.

Об этом пишет германское издание. СМИ также утверждают, что Украина задействовала 25% своих резервов для ведения наступательных действий. То есть в перспективе преимущество именно за нашими воинами.

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Настроения на Западе изменились после первых успехов ВСУ

Издание отмечает, что сейчас Украина только испытывает полученное от партнеров оружие на поле боя, однако первые результаты свидетельствуют об успехе ВСУ на отдельных участках фронта. СМИ отмечает, что впервые от освобождения Херсонщины в ноябре прошлого года, украинские флаги поднимают в населенных пунктах, ранее захваченных Россией.

Киев впервые за долгое время освобождает землю. Однако пока Украина только испытывает разное вооружение, которое может быть использовано для большой атаки. Она особенно уязвима, о чем свидетельствуют уничтоженные танки Leopard 2. Однако в долгосрочной перспективе Киев имеет явное преимущество,

– подчеркивает издание.

В Запорожской и Донецкой областях наши воины уже освободили Лобково, Левадное, Новодаровку, Нескучное, Сторожево, Благодатное и Макаровку. Как отмечает издание, именно в районах этих населенных пунктов ВСУ удалось прорвать первую линию обороны врага.

Также немецкое СМИ обратило внимание на то, что после того, как в сети активно распространяли видео, на которых было видно поражение танка Leopard 2 и БМП Bradly, на Западе были волнения по поводу того, что у украинских воинов возникли проблемы с наступлением еще до его начала. . Однако фото и видео из деоккупированных сел изменили настроения партнеров и теперь они настроены более оптимистично и, как и каждый из нас, верят, что украинским войскам удастся деоккупировать захваченные россиянами территории.

Успехи ВСУ на фронте

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что за прошедшую неделю на Таврическом направлении фронта наши воины освободили населенные пункты Лобково, Левадное и Новодаровку Запорожской области и Нескучное, Сторожево, Благодатное и Макаровку Донецкой области. На отдельных участках ВСУ продвинулись на 6,5 километра и в общей сложности уволили 90 километров квадратных территории. В деоккупированных селах идет зачистка. Освобожденные пункты Донбасса уничтожены на 75%, оттуда эвакуировали 11 человек.

Кроме того, есть успехи в Бахмутском направлении. Анна Маляр сообщила, что на левом фланге Бахмута наши воины продвинулись на 1,5 километра, а на правом – на 3,5. Площадь освобожденной территории – 16 квадратных километров.