Ищут оправдания, – Подоляк о "спланированном отходе" российской армии на Харьковщине

ВСУ продолжают контрнаступление на Харьковщине, освобождая новые населенные пункты. Российские пропагандисты в это время ищут оправдание "спланированному отходу" своей армии.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что ВСУ предварительно показали оккупантам, где их место, и продолжат делать это дальше.

Читайте также Украина наступает на нескольких направлениях, а россияне визжат, как щенки, – Ступак

Россияне ищут оправдание своему "спланированному отходу"

Подоляк отметил, что российские пропагандисты увидели, что ВСУ успешно наступают и освобождают от оккупантов все новые территории в Харьковской области.

То говорят, что это планировалось. Как они говорят, "спланированный отход", затягивание украинских Вооруженных Сил в какой-то капкан,

– заметил советник главы Офиса Президента.

То есть, объяснил он, оккупанты начинают уже говорить, что недооценили украинскую армию и то, что она делает. А также не поняли тактического замысла Генерального штаба ВСУ.

ВСУ несколько недель отрабатывали логистику оккупантов

Подоляк подчеркнул, что это не значит, что победа Украины будет уже буквально завтра. Ведь мы понимаем, что это очень трудный путь, по которому только начинаем идти.

Несколько недель отрабатывали логистику, но ее всю еще не отработали. Я имею в виду тыловое обеспечение российскойй армии,

– сказал он.

По словам советника главы Офиса Президента, это вопрос и нового заседания "Рамштайна", и помощи наших партнеров с точки зрения предоставления Украине оружия и его объемов.

На мой взгляд, еще рано говорить, что мы уже так масштабно будем продвигаться,

– отметил советник главы Офиса Президента.

Он добавил, что сейчас ВСУ только предварительно показали россиянам, где их место, и продолжат делать это дальше. Поэтому мы ожидаем в дальнейшем хороших новостей по другим направлениям.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области: что известно

ВСУ освободили более 20 населенных пунктов и продвинулись вглубь на 50 километров в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский 8 сентября официально подтвердил, что оккупантов прогнали из Балаклеи на Харьковщине. Наши воины повесили флаг Украины над городом.

В то же время российские оккупанты утром 8 сентября в очередной раз обстреляли Харьков. В результате ракетных обстрелов пострадали 7 человек – двое погибли, еще пятеро получили ранения.

Вас может заинтересовать – Карась о наступлении ВСУ в Харьковской области: смотрите видео