Стратегическая инициатива на стороне Украины, – Макарук о наступлении

Украинские защитники начали контрнаступление на северо-востоке. Россияне опрокинули значительное количество войск, чтобы укрепить Херсонскую область.

Об этом для 24 канала рассказал Михаил Макарук – общественный деятель, военнослужащий ВСУ и представитель InformNapalm

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"Однако стратегическая инициатива на стороне Украины благодаря дальнобойной высокоточной артиллерии. В том числе и HIMARS. Горят склады горюче-смазочных материалов, командно-штабные пункты, склады с боеприпасами. Ежедневно есть сообщения о взрывах. Уже начали взрываться казармы с личным составом", – сказал военный.

Борьба на Харьковщине

Макарук считает, что журналисты и блоггеры рассеянно слушали наш Генштаб, который говорил: "Стратегическая цель на Херсонском направлении – это наступление, которое должно истощить противника". По словам военного, враг истощается везде и начавшиеся вчера на Харьковском направлении удары являются подтверждением.

Прорыв оборонных редутов и полностью разбиение их оборонительных кулис в этом направлении привел к таким прорывам, которых они даже не ожидали. Хотя я думаю, что под Изюмом располагается достаточно крупная группировка, которая ничего не смогла сделать за 2 месяца. Оно там стало,

– отметил Макарук.

Он добавил, что перед этим была высадка небольшого украинского десанта через реку и закрепление на другом берегу Донца. Как пояснил Макарук, наши ВСУ пошли в контратаку на всех возможных направлениях, где это целесообразно. То есть, где были сконцентрированы силы и тактическое преимущество на местах.

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Скорой победы не будет

Макарук призвал не делать преждевременных выводов и слушать Генштаб. Информационная составляющая любой наступательной операции весит очень много. По словам военного, у нас были народные депутаты, которые в 2014 – 2015 годах освещали отдельные операции. И это привело к их срыву. Например, в Дебальцево.

"Доверие украинцев к Вооруженным Силам велико. Общество хочет скорых больших операций и быстрого освобождения всего, постоянного освободительного хайпа, что мы добились побед. Однако так не будет. Это война за независимость Украины, которую ведут не тысячами или сотнями тысяч жертв за одно село. Она идет с целью истощения противника", – добавил Макарук.

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