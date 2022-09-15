Где спали, там и гадили: в сети показали, как и где жили оккупанты в Изюме

Российские военные снова доказали, что они мародеры и убийцы. В очередной раз они продемонстрировали, что гадят там, где и едят.

В частности, состояние одного из домов в Харьковской области, в котором жили оккупанты, аналогично тому, что они оставляли после себя в домах в Киевской области. Об этом сообщает 24 канал.

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Как жили российские захватчики в Изюме

Автор телепрограммы "Феєрія мандрів" и теперь военкор Игорь Захаренко показал беспорядок, который оставили за собой российские военные в захваченном у украинцев доме. Теперь изнутри и снаружи дом напоминает настоящую свалку.

Здесь были раш*сты. Очень быстро они убегали. Здесь они жили, здесь они ели, ср*ли. "Вторая армия мира". Жесть. Город Изюм,

– сказал автор видео.

На территории дома и внутри разбросаны вещи российских военных, которые они похитили у местных. Также там можно увидеть остатки их формы, каски, разорванные сухпайки и вооружение. Еще там валяются пачки от сигарет и средств гигиены.

У автора видео создалось впечатление, что одно помещение оккупанты использовали как спальню, кухню и туалет.

Хоть в чем-то организованность: россияне вели календарь

Они существовали в полном беспорядке и в то же время вели календарь. Последнее примечание – 8 сентября.

Вели они календарь… 08.09.22 – их последний день в Изюме. Драпали так, что наши не могли их догнать. Хотя многие не убежали, стали удобрением в Украине,

– сказал Захаренко.

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