Там также отметили, что наши защитники продолжают сдерживать вражеское наступление на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях. По словам военных, там продолжаются тяжелые бои.

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Где имели успех в наступлении украинцы

В Генштабе подчеркнули, что Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. Там наши военные имели определенный успех.

На направлениях Новоданиловка – Новопрокоповка и Малая Токмачка – Очеретоватое имели успех. ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы,

– говорится в сообщении Генштаба

Военные также отметили, что в направлении Бахмута Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее самого города-крепости. Украинские защитники также закрепляются там на достигнутых рубежах.

Также в Генштабе ВСУ заявили, что российские оккупанты пытались вести безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов: Авдеевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Кроме того, враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике.

Напоследок представители Генштаба заметили, что, несмотря на многочисленные потери, противник все равно осуществляет перемещение подразделений и войск и активно применяет собственные резервы.

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