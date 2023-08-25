Там також зазначили, що наші захисники продовжують стримувати ворожий наступ на Бахмутському, Лиманському та Куп'янському напрямках. За словами військових, там наразі тривають тяжкі бої.

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Де мали успіх у наступі українці

У Генштабі наголосили, що Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Там наші військові мали певний успіх.

На напрямках Новоданилівка – Новопрокопівка та Мала Токмачка – Очеретувате мали успіх. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби,

– мовиться у дописі Генштабу

Військові також зазначили, що у напрямку Бахмута Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста самого міста-фортеці. Українські захисники також закріплюються там на досягнутих рубежах.

Зрештою у Генштабі ЗСУ заявили, що російські окупанти намагалися вести безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів: Авдіївка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Крім того, ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Наостанок представники Генштабу зауважили, що попри численні втрати противник все одно здійснює переміщення підрозділів та військ та активно застосовує власні резерви.

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Росіяни мають шалені втрати під час наступу ЗСУ