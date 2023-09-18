Двигаются вперед по максимуму: в Минобороны рассказали, сколько территорий освободили ВСУ

Силы обороны Украины выбивают русских военных с оккупированных территорий. За прошедшую неделю наши воины добились успехов.

Так, на прошлой неделе украинские военные освободили на Бахмутском направлении еще два квадратных километра территории. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

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ВСУ продвигаются на Юге и Востоке

Как рассказала Маляр, под Бахмутом Силы обороны Украины уже деоккупировали 51 квадратный километр.

В то же время она отметила, что основное направление наступления украинских войск – это Юг. По ее словам, на прошлой неделе на Юге, как и на Востоке, у наших военных было продвижение вперед, в частности на Мелитопольском направлении.

Маляр отметила, что по всему Югу враг находится в обороне. Как сказала заместитель министра, на Запорожском и Херсонском направлениях враг защищается.

ВСУ очень уверенно уничтожают оборонный потенциал врага, им трудно защищаться,

– заявила Маляр.

На Мелитопольском направлении, как рассказала заместитель министра, Силам обороны удается продвигаться. В частности, наши воины имели успех южнее и восточнее поселка Работино.

В течение прошлой недели на южном направлении ВСУ удалось освободить 5,2 квадратных километра,

– сообщила Маляр

Она добавила, что за все время на Юге освобождено более 260 "квадратов".

В то же время Маляр подчеркнула, что наступательные действия сложны, поскольку враг укрепляется сразу после захвата территории. Украинским войскам приходится проходить через серьезные оборонительные укрепления, в том числе заминированные территории.

Следовательно, как констатировала Маляр, Силы обороны двигаются вперед настолько это возможно – "по максимуму".

. На прошлой неделе Силы обороны Украины освободили два населенных пункта на Бахмутском направлении. Речь идет об Андреевке и Клещеевке. В Минобороны сообщили, что Украина наступает и добивается успеха без создания наступательной группировки.