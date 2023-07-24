Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, сейчас ВСУ продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска.
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Сколько территорий уже освободили ВСУ
Как рассказала Маляр, наши войска на южном фронте за время наступления освободили более 192 квадратных километров территории. Только за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили более 12 квадратных километров.
Украинские войска продолжают ведение наступательной операции на нескольких участках в сторону Мелитополя и Бердянска,
– подчеркнула Маляр.
Кроме того, на Бахмутском направлении украинские защитники освободили около 35 квадратных километров территории. Только за прошедшую неделю на этом направлении Силы обороны освободили около 4 квадратных километров.
Сейчас ключевые бои продолжаются в районе Клещиевки, Андреевки и Курдюмовки.
Контрнаступление ВСУ продолжается: последние новости
- Украинские защитники делают "жарко" российской армии на Таврическом направлении. Так, за сутки Силы обороны уничтожили 2 роты оккупантов, а также 7 складов боеприпасов врага.
- Президент Владимир Зеленский 23 июля рассказал, что Украина хотела начать свое контрнаступление раньше, чем это сделала. По его словам, оно должно было начаться еще весной 2023 года.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал успехи Вооруженных Сил нашего государства в освобождении территории от врага. Он подчеркнул, что сейчас Украина вернула себе уже около 50% захваченных Россией территорий.
- Кстати, наша авиация за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками были уничтожены 4 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 6 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 командный пункт, 1 средство противовоздушной обороны и 1 станцию РЭБ врага.