Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. За її словами, зараз ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська.
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Скільки територій вже звільнили ЗСУ
Як розповіла Маляр, наші війська на південному фронті за час наступу звільнили понад 192 квадратних кілометрів території. Тільки за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили понад 12 квадратних кілометрів.
Українські війська продовжують ведення наступальної операції на декількох ділянках у бік Мелітополя та Бердянська,
– наголосила Маляр.
Окрім цього, на Бахмутському напрямку українські захисники звільнили близько 35 квадратних кілометрів території. Лише за минулий тиждень на цьому напрямку Сили оборони звільнили близько 4 квадратних кілометрів.
Наразі ключові бої тривають у районі Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.
Контрнаступ ЗСУ триває: останні новини
- Українські захисники роблять "гаряче" російській армії на Таврійському напрямку. Так, за добу Сили оборони знищили 2 роти окупантів, а також 7 складів боєприпасів ворога.
- Президент Володимир Зеленський 23 липня розповів, що Україна хотіла почати свій контрнаступ раніше, ніж це зробила. За його словами, він мав початися ще навесні 2023 року.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував успіхи Збройних Сил нашої держави у звільненні території від ворога. Він наголосив, що наразі Україна повернула собі вже близько 50% захоплених Росією територій.
- До речі, наша авіація за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
- Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.