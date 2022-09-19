Война сейчас идет не очень хорошо для россии, – генерал Милли

В результате контрнаступления ВСУ россия потерпела неудачу и оконфузилась. Ведь с Харьковщины пришлось бежать благодаря умелым действиям наших войск.

Теперь неясно, как россия отреагирует на неудачи на поле боя. Генерал армии США Марк Милли призвал к повышенной бдительности среди войск США, когда он посетил базу в Польше, которая помогает Украине в военных действиях.

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Война сейчас идет не очень хорошо для россии. Поэтому все мы обязаны поддерживать высокую готовность, тревогу,

– сказал он.

Таким образом, Милли напомнил о рисках усиления конфликта, поскольку США и их союзники по НАТО помогают Украине на расстоянии. Киев ведет успешное противодействие и наступление против российских войск.

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СМИ сообщали, что в течение лета россия пыталась создать новый армейский корпус. Это необходимо, чтобы заменить 80 тысяч убитых или раненых военных. Оккупанты не могут мобилизовать необходимое количество людей для войны в Украине. У Кремля нет никаких причин для оптимизма.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказывал, что россиян массово ликвидируют во временно оккупированной Луганской области. Даже если те прячутся в общежитиях или гостиницах. Украинская авиация всего ударила по 16 скоплениям россиян и их технике в Луганской области. Погибли не менее 200 оккупантов.

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