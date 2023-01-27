У Зеленского рассказали, что нужно ВСУ, чтобы доминировать на поле боя

Международные партнеры наконец-то приняли решение о предоставлении Украине танков. Однако, чтобы доминировать на боли боя, необходима и другая техника.

Украине нужны дальнобойные ракеты и авиация. Об этом в эфире национального телемарафона заявил советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"Ключевой аргумент России на поле боя – артиллерия"

Подоляк отметил, что очень важно, чтобы международные партнеры помогли Украине дальнобойными ракетами. Потому что для контрнаступления и уменьшения потерь в живой силе и технике нужно уничтожать артиллерийские возможности врага.

Ключевой аргумент России сегодня на поле боя – артиллерия, тяжелая артиллерия 152, 122 (миллиметры – 24 Канал). И именно дальнобойные ракеты позволят существенно снизить их складские возможности. То есть артиллерийские снаряды будут в гораздо меньшем количестве,

– подчеркнул советник главы ОП.

Второе, однако не менее важное, – авиация. Впрочем, она нужна не только чтобы просто закрыть небо над критической инфраструктурой. Подоляк добавил, что для этого нам нужны были ЗРК, и тоже был тяжелый переговорный этап.

Украина будет постепенно выстраивать "совершенно новую уникальную систему "закрытое небо". Туда будут входить десятки разновидностей противоракетной обороны.

Истребители и штурмовая авиация нужны для того, чтобы доминировать на поле боя с точки зрения эффективного уничтожения российских сил и российской техники,

– подчеркнул Подоляк.

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