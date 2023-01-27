Україні потрібні далекобійні ракети та авіація. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник глави ОП Михайло Подоляк.

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"Ключовий аргумент Росії на полі бою – артилерія"

Подоляк зазначив, дуже важливо, щоб міжнародні партнери допомогли Україні далекобійними ракетами. Тому що для контрнаступу та зменшення втрат у живій силі і техніці, треба знищувати артилерійські можливості ворога.

Ключовий аргумент Росії сьогодні на полі бою – артилерія, тяжка артилерія 152, 122 (міліметри – 24 Канал). І саме далекобійні ракети дозволять суттєво зменшити їх складські можливості. Тобто артилерійські снаряди будуть у набагато меншій кількості,

– підкреслив радник глави ОП.

Друге, однак не менш важливе, – авіація. Втім, вона потрібна не лише, щоб просто закрити небо над критичною інфраструктурою. Подоляк додав, що для цього нам потрібні були ЗРК, і теж був тяжкий етап переговорний.

Україна поступово вибудовуватиме "абсолютно нову унікальну систему "закрите небо". Туди будуть входити десятки різновидів протиракетної оборони.

Винищувачі і штурмова авіація потрібні для того, щоб домінувати на полі бою з точки зору ефективного знищення російських сил і російської техніки,

– наголосив Подоляк.

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