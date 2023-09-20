Завоевываем преимущество в воздухе, чтобы потом работать авиацией: военная сводка от Свитана

ВСУ уже начали завоевывать преимущество в воздухе, по меньшей мере, в Крыму. Таким образом мы готовимся к широкомасштабным наступательным действиям по полному вытеснению оккупационных войск с помощью авиации.

Об этом в ежедневной военной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что большие наступательные действия связаны с передачей нам авиации.

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Как зима повлияет на наступление ВСУ

Свитан отметил, что погода внесет свои коррективы в наступление наших войск. Есть определенные регионы, которые точно будут исключены из больших наступательных действий, например северо-восток Донбасса.

Для нас это, кстати, как раз на руку, потому что там россияне пытаются наступать,

– заметил полковник запаса.

Речь идет, в частности, о Купянске, Сватово, Кременной, севере Бахмута и самом городе. По его мнению, здесь фронт не будет двигаться с большой скоростью.

В то же время, по его словам, зимой есть несколько направлений, где мы можем двигаться без проблем при ухудшении погодных условий. Это Горловская и Енакиевская агломерации, а также Донецко-Макеевская агломерация, где дороги с твердым покрытием.

Обзор фронта от Романа Свитана: смотрите видео

ВСУ готовятся бить по врагу из авиации

Полковник запаса заявил, что также можно форсировать Днепр в любую погоду и двигаться по Югу на освобождение Крыма. Деоккупировать полуостров возможно, допустим, без выхода на Азов, и делать это можно весной, осенью и зимой, в частности.

Он пояснил, что глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли завязывает большие наступательные действия на передачу нам авиации. То есть широкомасштабные наступательные операции по полному вытеснению и уничтожению российской армии раньше весны не начнутся.

Сначала завоевание преимущества в воздухе, а затем движение,

– подчеркнул Свитан.

Летчик-инструктор отметил, что завоевание преимущества в воздухе мы уже начали, по крайней мере, в Крыму. Ведь удары по дальним средствам обнаружения оккупантов – это начало действий по завоеванию преимущества, чтобы потом можно было работать авиацией.

Война в Украине: последние новости

Украина продолжает успешно освобождать свои территории от российских захватчиков. Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии Марк Милли отметил, что ВСУ деоккупировали более 54% своей земли и продолжают сохранять стратегическую инициативу.

Благодаря деоккупации Клещеевки и Андреевки на Бахмутском направлении ВСУ получили новый плацдарм, который позволит продолжать возвращать украинские территории. Начальник пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш отметил, что на данном участке фронта находятся господствующие высоты.

В то же время российские военные и дальше обстреливают не только позиции украинских войск, но и гражданскую инфраструктуру населенных пунктов, терроризируя мирных жителей. Так, в ночь на 20 сентября захватчики атаковали Украину 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131, из которых 17 были уничтожены средствами противовоздушной обороны Украины.