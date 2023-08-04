Продвижение идет тяжело: военный сказал, какая техника сейчас крайне необходима ВСУ

Украинские защитники каждый день продвигаются вперед, выгрызая у врага каждый метр родной земли. Для того чтобы продвижение было быстрее, нашим воинам крайне не хватает новейших самолетов.

Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. В частности, он отреагировал на упреки западных экспертов о медленных темпах продвижения украинской армии, отметив, что военную операцию, которая по прогнозам дает 5% потерь, американцы даже не начинали бы.

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"Когда они говорят о наших темпах продвижения, забывают, что у нас нет доминирования в воздухе. Конечно, если бы F-16 отработали по враждебным позициям, – мы бы парадным маршем зашли на оккупированные территории", – сказал военный.

Движение сил обороны сдерживают также фортификационные сооружения россиян и плотно заминированные поля. Под обстрелами разминировать территории невозможно: и саперы, и техника – мишень для врага.

Как защитники прокладывают себе путь через мины

Чтобы расчистить территорию от мин, украинцы используют так называемую "Тропу", – это ящик, из которого выстреливает проволока длиной 50 метров. Эта проволока детонирует и детонируют мины рядом. Впрочем, даже таких средств ВСУ не имеют в достаточном количестве.

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"Еще одна деталь, если натовская "Тропа" весит около 30 килограммов, то советская 70 – 80. А у нас поле простреливается, и чтобы выйти на боевое столкновение с врагом, мы бросаем машины за четыре – семь километров, а дальше идем пешком. Если еще тянуть такой ящик – это тяжеловато", – добавил военнослужащий.

Кто доминирует в воздухе – доминирует и на земле

Современная война – авиация. Это дроны на тактическом уровне, и самолеты – на стратегическом. Это именно то, чего не хватает украинским воинам, чтобы их наступление перестало казаться медленным так называемым "экспертам".

"Сейчас у нас есть самолеты, но это МИГ и СУ, но даже их недостаточно. Современные самолеты типа F-16, не говоря уже о F-35, кардинально изменили бы ситуацию. Кто доминирует в воздухе, тот диктует свои правила на земле", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

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