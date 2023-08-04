Продвижение идет тяжело: военный сказал, какая техника сейчас крайне необходима ВСУ
Украинские защитники каждый день продвигаются вперед, выгрызая у врага каждый метр родной земли. Для того чтобы продвижение было быстрее, нашим воинам крайне не хватает новейших самолетов.
Об этом 24 Каналу сказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. В частности, он отреагировал на упреки западных экспертов о медленных темпах продвижения украинской армии, отметив, что военную операцию, которая по прогнозам дает 5% потерь, американцы даже не начинали бы.
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"Когда они говорят о наших темпах продвижения, забывают, что у нас нет доминирования в воздухе. Конечно, если бы F-16 отработали по враждебным позициям, – мы бы парадным маршем зашли на оккупированные территории", – сказал военный.
Движение сил обороны сдерживают также фортификационные сооружения россиян и плотно заминированные поля. Под обстрелами разминировать территории невозможно: и саперы, и техника – мишень для врага.
Как защитники прокладывают себе путь через мины
Чтобы расчистить территорию от мин, украинцы используют так называемую "Тропу", – это ящик, из которого выстреливает проволока длиной 50 метров. Эта проволока детонирует и детонируют мины рядом. Впрочем, даже таких средств ВСУ не имеют в достаточном количестве.
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"Еще одна деталь, если натовская "Тропа" весит около 30 килограммов, то советская 70 – 80. А у нас поле простреливается, и чтобы выйти на боевое столкновение с врагом, мы бросаем машины за четыре – семь километров, а дальше идем пешком. Если еще тянуть такой ящик – это тяжеловато", – добавил военнослужащий.
Кто доминирует в воздухе – доминирует и на земле
Современная война – авиация. Это дроны на тактическом уровне, и самолеты – на стратегическом. Это именно то, чего не хватает украинским воинам, чтобы их наступление перестало казаться медленным так называемым "экспертам".
"Сейчас у нас есть самолеты, но это МИГ и СУ, но даже их недостаточно. Современные самолеты типа F-16, не говоря уже о F-35, кардинально изменили бы ситуацию. Кто доминирует в воздухе, тот диктует свои правила на земле", – подчеркнул Кирилл Сазонов.
Контрнаступление ВСУ: последнее
- Украина постоянно призывает своих партнеров не затягивать поставки оружия. Нашему государству необходимы артиллерийские снаряды на передовую, средства для разминирования наших территорий и системы ПВО, чтобы защитить как можно больше объектов в нашем государстве. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
- 4 августа президент Украины провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Рассмотрели ситуацию на фронте, поставки оружия, зерновое соглашение и развитие военно-промышленного комплекса.
- Враг сконцентрировал на Востоке мощную группировку – 100 тысяч войск и пытается оттянуть резервы украинской армии. К сожалению, ему это удалось: ВСУ пытались сдерживать русскую орду силами, которые там были, но пришлось бросать свежие резервы, которые готовились для наступления на Юге.