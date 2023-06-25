Об этом 24 Каналу рассказал Александр Коваленко – военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". По его словам, события, которые мы раньше видели на фронте, была лишь разведка боем. Основная фаза наступления только будет начинаться.

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Где есть продвижение ВСУ

Больше продвижений у украинских военных сейчас есть на полосах обеспечения.

Это исключительно по реке Мокрыялы в направлении Старомлиновки. Там уже происходят события у второй линии российской обороны – она является основной,

– заметил Александр Коваленко.

По другим направлениям в пределах полосы обеспечения на первых линиях обороны также есть продвижение. Более того, ВСУ приобретают новые позиции. В частности, кое-где у наших военных есть контроль над господствующими высотами, что позволяет более эффективно отрабатывать по русской артиллерии в низинах.

В районе Бахмута происходят другие события.

"Там идет продвижение по двум направлениям. Оно является элементом общего постепенного плана. В перспективе это окружение Бахмута", – отметил военный обозреватель.

В самом городе ресурс россиян обескровленный, особенно после регулярных артиллерийских ударов ВСУ Сейчас есть возможность предпринимать определенные действия уже в Бахмуте.

Александр Коваленко рассказал о продвижении ВСУ: смотрите видео

В Бахмуте оборона россиян слабеет

Командир 3 отдельной штурмовой бригады Андрей Белецкий сообщил, что бойцы его формирования разгромили мотострелковую бригаду русской армии на Бахмутском направлении. Кстати, именно ее размещали в Бахмуте как основной элемент для поддержки ПИК "Вагнера" на флангах.

Кроме того, удалось зачистить от врага левый берег канала Северский Донец.

Это открывает перспективы дальнейшего продвижения вглубь временно оккупированных территорий,

– подчеркнул Коваленко.

Для россиян будет очень сложно, если возможно, усилить свое присутствие в районе Бахмута. Даже если вдруг туда вернут вагнеровцев, учитывая ситуацию, они вряд ли смогут как-то существенно повлиять на ход событий.

Мы еще ничего не начинали

Между тем, в британской разведке отметили, что ВСУ сейчас достигают тактического прогресса на ключевых направлениях. Вполне возможно, что после перегруппировки, активизируются наступательные действия наших военных.

"То, что мы наблюдали сначала, это было не наступление, а разведка боем. Сейчас происходит процесс, когда действительно в некоторых направлениях меняется тактика. Все это результаты полученной информации благодаря разведке боем", – рассказал военный обозреватель.

Следует также отметить, что по состоянию на 25 июня Силы обороны Украины продолжают использовать ограниченный функционал. Основные ударные группы еще даже не начали участия в этой операции.

Основная фаза еще даже не наступила,

– подчеркнул Коваленко.

А в это время россияне уже начинают использовать свои резервы второй и третьей линий. То есть оккупанты уже привлекают основные ресурсы, но в ВСУ этот процесс еще не начался.

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