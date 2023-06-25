Про це 24 Каналу розповів Олександр Коваленко – військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". За його словами, події, які ми раніше бачили на фронті була лише розвідка боєм. Основна фаза наступу лише починатиметься.

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Де є просування ЗСУ

Найбільше просувань в українських військових зараз є на смугах забезпечення.

Це виключно по річці Мокрі Яли в напрямку Старомлинівки. Там вже відбуваються події біля другої лінії російської оборони – вона є основною,

– зауважив Олександр Коваленко.

На інших напрямках в межах смуги забезпечення на перших лініях оборони також є просування. Ба більше, ЗСУ здобувають нові позиції. Зокрема, подекуди у наших військових є контроль над панівними висотами, що дозволяє ефективніше відпрацьовувати по російській артилерії в низинах.

В районі Бахмуту відбуваються інші події.

"Там йде просування на двох напрямках. Воно є елементом загального поступового плану. В перспективі це оточення Бахмута", – зазначив військовий оглядач.

В самому місті ресурс росіян знекровлений, особливо після регулярних артилерійських ударів ЗСУ. Тож зараз є можливість розпочинати певні дії вже у Бахмуті.

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В Бахмуті оборона росіян слабшає

Командир 3 окремої штурмової бригади Андрій Білецький повідомив, що бійці його формування розгромили мотострілецьку бригаду російської армії на Бахмутському напрямку. До слова, саме її розміщували в Бахмуті як основний елемент для підтримки ПВК "Вагнера" на флангах.

Окрім того, вдалось зачистити від ворога лівий берег каналу Сіверський Донець.

Це відкриває перспективи подальшого просування вглиб тимчасово окупованих територій,

– наголосив Коваленко.

Для росіян буде дуже складно, якщо взагалі можливо, посилити свою присутність в районі Бахмута. Навіть якщо раптом туди повернуть вагнерівців, з огляду на ситуацію, вони навряд чи зможуть якось суттєво вплинути на хід подій.

Ми ще нічого не починали

Тим часом у британській розвідці зауважили, що ЗСУ зараз досягають тактичного прогресу на ключових напрямках. Цілком можливо, що після перегрупування, активізуються наступальні дії наших військових.

"Те, що ми спостерігали спочатку, це був не наступ, а розвідка боєм. Зараз відбувається процес, коли справді на деяких напрямках змінюється тактика. Все це результати здобутої інформації завдяки розвідці боєм", – розповів військовий оглядач.

Треба також зауважити, що станом на 25 червня Сили оборони України продовжують використовувати обмежений функціонал. Натомість основні ударні групи ще навіть не розпочали участі у цій операції.

Основна фаза ще навіть не наступила,

– підкреслив Коваленко.

А в цей час росіяни вже починають використовувати свої резерви другої та третьої лінії. Тобто окупанти вже залучають основні ресурси, натомість в ЗСУ цей процес ще не розпочався.

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