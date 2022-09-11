"А что с нами будет": в Донецке паника из-за контрнаступления ВСУ и побега пушилина

Активное освобождение Харьковщины и отступление россии повлекли за собой настоящую панику среди сторонников боевиков и их квазиобразований. Теперь они боятся, что ВСУ придут в Донецк.

Бегство вожака боевиков дениса пушилина подогревает панические настроения, сообщает 24 канал. В местных чатах люди волнуются из-за того, что события на фронте развиваются не слишком приятно для псевдореспублик и боевиков.

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Какие настроения в Донецке

Многие сторонники боевиков продолжают кричать, что "паники нет", "все по плану" и тому подобное. Однако у немалого количества людей появляются вполне логичные вопросы – как россия, которая "своих не бросает", могла сбежать с территорий, где так активно готовилась раздавать паспорта.

Кроме того, после серии поражений оккупантов в Харьковской области у многих появились вопросы – готов ли Донецк к встрече с ВСУ. И здесь интересный момент. Сторонники боевиков утверждают, что подкрепления в виде российской армии нет, хотя в кремле так хорошо рассказывали сказки о "стратегическом отступлении" и перебрасывании сил на Донбасс.

Также возникают и вопросы к пушилину. Людей интересует, куда пропал вожак, но ответа нет. Поэтому люди сами решают паковать чемоданы.

Настроения в донецких чатах / Скриншоты

Пушилин и иващенко исчезли

Накануне советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что главарь боевиков в Донецкой области денис пушилин и мариупольский гауляйтер константин иващенко исчезли. Хотя они должны были посетить позорное мероприятие в драмтеатре в Мариуполе, который сами оккупанты и разрушили.

Еще ранее источники 24 канала в разведке сообщили, что ВСУ вошли на территорию Донецкого аэропорта, а пушилин сразу же скрылся из города. Сейчас никто не знает, где он. В преддверии этого бегства "администрация" боевиков уже весь день не работала. Боевики, очевидно, уже и сами не верят в успех русской армии, поэтому пытаются спасти свою жизнь бегством.

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