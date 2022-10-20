"Российский десант переходит к операции "прикрытие": к чему готовятся оккупанты в Херсонской области

Часть российских подразделений сбегает с правобережья Херсонщины. В то же время, на это направление направили десантные войска, чтобы они прикрывали основные силы российской армии, чтобы те вышли с минимальными потерями.

Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он сообщил, что Россия перебросила часть десанта на правобережье Херсона.

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По его словам, этот десант пытается удерживать линию фронта в районе Берислава после того, как оккупанты потеряли контроль над Давыдовым Бродом.

"Бои там ведутся. На самом деле похоже на то, что Путин приказал стоять до конца, не считаясь с потерями и последствиями на Херсонщине", – сказал он.

Военный эксперт заверил, что есть и другая ситуация, о которой говорит даже Суровикин – стоять до последнего это не значит удержать. К тому же у россиян проблемы с нарушенной логистикой.

Видно, что десант российских войск переходит к операции "прикрытие" – они пытаются сдерживать позиции украинских войск насколько это возможно до момента отхода основных групп с бронетехникой, которые у них остались в районе Херсона,

– заявил Мусиенко.

По его мнению, сейчас российские войска пытаются организовывать понтонные и паромные переправы, чтобы перебросить свои силы на левый берег Херсонщины.

"Можно заметить, как оккупанты постепенно отходят от Херсонского направления, но боевые действия там продолжаются. В частности, населенный пункт Снигиревка до сих пор временно под российским контролем", – добавил он.

Военный эксперт считает, что на сегодняшний день стратегия истощения оккупанта на том направлении работает. Силы и средств для сдерживания украинских военных там становится все меньше.

Мусиенко подчеркнул, что, скорее всего, роль российского десанта сводится к тому, чтобы прикрывать выход основных групп и сделать постепенный отход с Херсонского направления с минимальными потерями для российских войск.

Какая ситуация на фронтах: объяснение Мусиенко – смотрите видео



Какая ситуация по другим направлениям

Военный эксперт прокомментировал ситуацию на фронтах. По его словам:

Россия пытается обострить ситуацию и отвлечь фокус информационного внимания от неблагоприятной ситуации для себя на правобережье Херсона.

Россияне пытаются перейти в локальные контратаки в Луганской и Харьковской областях, пытаясь получить хоть какое-то преимущество. Но пока эти попытки неудачны.

То же касается направления Бахмута. Там ситуация стабильно-сложная в том смысле, что россияне не оставляют попыток штурма захватить трассу, которая идет от Бахмута, они упрямо бьются "лбом об стену" и не могут достичь результатов.

"На самом деле там сложные бои. Там задействованы вагнеровцы, но также поступило мощное подкрепление с украинской стороны. Кроме того, ВСУ получают все большую огневую поддержку и уничтожают позиции врага", – отметил Мусиенко.

К слову, россияне будто бы планируют покинуть правый берег Днепра и первое, что настораживает – активная артикуляция этого отвода, то есть анонс. Эксперт Иван Ступак предположил, могут ли россияне таким образом заманить наших военных в ловушку в Херсоне.