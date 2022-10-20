Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він повідомив, що Росія перекинула частину десанту на правобережжя Херсонщини.

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За його словами, цей десант намагається утримувати лінію фронту в районі Берислава після того, як окупанти втратили контроль над Давидовим Бродом.

"Бої там точаться. Насправді схоже на те, що Путін наказав стояти до кінця, не рахуючись з втратами і наслідками на Херсонщині", – сказав він.

Військовий експерт запевнив, що є й інша ситуація, про яку говорить навіть Суровікін – стояти до останнього це не означає втримати. До того ж у росіян проблеми з порушеною логістикою.

Видно, що десант російських військ переходить до операції “прикриття” – вони намагаються стримувати позиції українських військ наскільки це можливо до моменту відходу основних груп з бронетехнікою, які в них залишилися в районі Херсона,

– заявив Мусієнко.

На його думку, зараз російські війська намагаються організовувати понтонні та поромні переправи, щоб перекинути свої сили на лівий берег Херсонщини.

"Можна помітити, як окупанти поступово відходять від Херсонського напрямку, але бойові дії там тривають. Зокрема, населений пункт Снігурівка досі тимчасово під російським контролем", – додав він.

Військовий експерт вважає, що на сьогодні стратегія виснаження окупанта на тому напрямку працює. Сили і засоби для стримування українських військових там стає все менше.

Мусієнко наголосив, що швидше за все, роль російського десанту зводиться до того, аби прикривати відхід основних груп і зробити поступовий відхід з Херсонського напрямку з мінімальними втратами для російських військ.

Яка ситуація на фроонтах: пояснення Мусієнка – дивіться відео



Яка ситуація на інших напрямках

Військовий експерт прокоментував ситуацію на фронтах. За його словами:

Росія намагається загострити ситуацію і відвернути фокус інформаційної уваги від несприятливої ситуації для себе на правобережжі Херсонщини.

Росіяни намагаються перейти в локальні контратаки на Луганщині та Харківщині, намагаючись здобути хоч якусь перевагу. Але поки що ці спроби невдалі.

Те ж стосується напрямку Бахмуту. Там ситуація стабільно-складна в тому сенсі, що росіяни не полишають спроби штурму захопити трасу, яка йде від Бахмуту, вони вперто б’ються “лобом в стіну” і не можуть досягнути результатів.

"Насправді там складні бої. Там задіяні вагнерівці, але також надійшло потужне підкріплення з українського боку. Крім того, ЗСУ отримують все більше вогневу підтримку і знищують позиції ворога", – зазначив Мусієнко.

До слова, росіяни ніби то планують покинути правий берег Дніпра і перше, що насторожує – активна артикуляція цього відводу, чи то пак – анонс. Експерт Іван Ступак припустив, чи можуть росіяни таким чином заманити наших військових у пастку в Херсоні.