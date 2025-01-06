Позиции в Курской области критичны на переговорах, которые могут состояться в этом году, – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что позиция украинских сил в Курске, на территории России, является критической для любых потенциальных переговоров. Москва сообщила о контратаке Украины в регионе.
России не выгодна оккупация своих территорий, хотя она и не планирует подписывать окончательный мирный договор. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Barron's, ссылающегося на AFP.
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Почему наступательные действия ВСУ в Курской области так важны
По словам госсекретаря, позиция Украины в Курске "повлияет на ход будущих переговоров".
Их (украинская – 24 Канал) позиция в Курске является важной, потому что, безусловно, это то, что повлияет на любые переговоры, которые могут состояться в ближайший год,
– сказал Блинкен журналистам в Сеуле.
Блинкен добавил, что администрация Джо Байдена продолжает оказывать Киеву масштабную помощь в сфере безопасности, чтобы поддержать его в противостоянии российской агрессии.
Он также предостерег, что даже в случае прекращения огня Россия, под руководством Владимира Путина, не откажется от своих имперских амбиций.
Американские чиновники и раньше, и сейчас считают, что линия фронта в Украине существенно не изменится. Однако в прошлом году Украина неожиданно достигла немалого успеха в Курской области.
Хотя госсекретарь избежал подробных комментариев по ситуации в Курской области, пророссийские источники сообщают о новой мощной атаке украинских сил.
Напомним, ВСУ начали наступательные действия в Курской области России, а именно в районе населенных пунктов Бердин и Большое Солдатское. В ответ враг тоже пошел в атаку на определенных позициях, в частности на Малую Локню, Свердликово и Леонидовку.