"Это фундаментальные вещи": в Минобороны объяснили, что нужно Украине для усиления наступления

В Минобороны подчеркнули, что для усиления наступления ВСУ необходимо разное вооружение. Среди них – боеприпасы, средства противовоздушной обороны и авиация.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. в эфире одного из каналов. По ее словам, вооружение – это вопрос номер один, передает 24 Канал.

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Есть фундаментальные вещи

Маляр заявила, что вооружение – это вопрос номер один для усиления наступления. Ведь оно обладает свойством использоваться. Особенно это касается боеприпасов, которые нельзя завести раз и все. Замминистра подчеркнула, что снаряды и ракеты – это вещи, которые постоянно нужны.

По словам Маляр, Украине для усиления наступления нужно разное вооружение. И чтобы его получить, Украина использует всю возможную аргументацию, чтобы убедить партнеров.

Есть вещи, которые фундаментальны. Это, к примеру, противовоздушная оборона, противоракетная оборона, боевая авиация. Это то, что нам очень нужно. И поверьте, что Украина как государство ведет переговоры не только в культурно-дипломатическом формате, но поверьте – использует всю возможную аргументацию для того, чтобы получить эту помощь и оружие,

– заявила Маляр.

Замминистра также подчеркнула, что Украина защищает не только собственные границы, но и Европу. Поэтому в переговорах о поставке оружия наша страна ведет себя очень уверенно. Как заявила Маляр, все остальное у Украины есть для успешного наступления – мотивация и профессионализм военных.

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