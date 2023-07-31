Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі одного з каналів. За її словами, озброєння – це питання номер один, передає 24 Канал.

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Є фундаментальні речі

Маляр заявила, що озброєння – це питання номер один для посилення наступу. Адже воно має властивість використовуватися. Особливо це стосується боєприпасів, які не можна завести один раз і все. Заступниця міністра наголосила, що снаряди та ракети – це речі, які постійно потрібні.

За словами Маляр, Україні для посилення наступу потрібне різне озброєння. Й аби його отримати, Україна використовує всю можливу аргументацію, аби переконати партнерів.

Є речі, які фундаментальні. Це, наприклад, протиповітряна оборона, протиракетна оборона, бойова авіація. Це те, що нам конче потрібно. І повірте, що Україна, як держава, веде перемовини не лише у культурно-дипломатичному форматі, але повірте – використовує усю можливу аргументацію для того, щоб отримати цю допомогу й зброю,

– заявила Маляр.

Заступниця міністра також підкреслила, що Україна боронить не тільки власні кордони, а і Європу. Тому у перемовинах щодо постачання зброї наша країна поводить себе дуже впевнено. Як заявила Маляр, все інше Україна має для успішного наступу – мотивацію та професіоналізм військових.

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