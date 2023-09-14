ВСУ в наступлении, но россияне хотят вернуть утраченные позиции, продолжаются активные бои, – Минобороны
Юг – это основное направление наступления сил обороны Украины. Везде по южному направлению русские оккупационные войска находятся в обороне.
Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что на Юге Силы обороны двигаются, а оккупанты – обороняются. Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
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Враг не просто стоит в обороне на Юге
Замминистра отметила, что ситуация на Юге – очень динамичная. Она объяснила, что враг не стоит статически в обороне, а наоборот – продолжаются активные бои.
Когда кажется, что новости очень похожи друг на друга каждый день, на самом деле ситуация очень динамичная. То, что враг в обороне, не означает, что они просто стоят в обороне. Это значит, что там продолжаются очень активные бои,
– сказала Маляр.
Кроме того, она сообщила, что интенсивные боевые действия и горячая ситуация свидетельствует о количестве обстрелов. Так, на южном фронте со стороны врага выстреливаются сотни тысяч боеприпасов. В частности, насчитывается 4 – 5 тысяч обстрелов в неделю.
Заместитель министра обороны добавила, что враг не хочет покидать населенные пункты, которые были освобождены, в том числе Работино. Поэтому оккупанты продолжают вести борьбу.
Как сказала Маляр, украинским военным приходится защищать от вражеских штурмов те позиции, которые наши бойцы заняли и закрепились. По ее словам, россияне хотят вернуть утраченные позиции.
Относительно Мелитопольского направления, Маляр сообщила, что ВСУ постепенно продвигаются.
ВСУ оттесняют россиян на левом берегу Днепра
- На левом берегу реки Днепр продолжается боевая работа и контрбатарейная борьба. Силы обороны Украины продолжают уничтожать врага и выбивать его с позиций.
- Цель сил обороны – зачистить полосу от левого берега минимум на 10 – 15 километров. В то же время оккупанты цепляются за удерживающие позиции. В частности, оккупационные войска пытаются удержать позицию между первой и второй линией обороны.
- Вместе с тем, Силы обороны пытаются лишить врага тех мощностей, которыми он мог защищать левый берег.