ВСУ в наступлении, но россияне хотят вернуть утраченные позиции, продолжаются активные бои, – Минобороны

Юг – это основное направление наступления сил обороны Украины. Везде по южному направлению русские оккупационные войска находятся в обороне.

Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила, что на Юге Силы обороны двигаются, а оккупанты – обороняются. Об этом Маляр сказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Смотрите также ВСУ продвигаются в сторону Донецкого аэропорта: как за неделю изменилась линия фронта

Враг не просто стоит в обороне на Юге

Замминистра отметила, что ситуация на Юге – очень динамичная. Она объяснила, что враг не стоит статически в обороне, а наоборот – продолжаются активные бои.

Когда кажется, что новости очень похожи друг на друга каждый день, на самом деле ситуация очень динамичная. То, что враг в обороне, не означает, что они просто стоят в обороне. Это значит, что там продолжаются очень активные бои,

– сказала Маляр.

Кроме того, она сообщила, что интенсивные боевые действия и горячая ситуация свидетельствует о количестве обстрелов. Так, на южном фронте со стороны врага выстреливаются сотни тысяч боеприпасов. В частности, насчитывается 4 – 5 тысяч обстрелов в неделю.

Заместитель министра обороны добавила, что враг не хочет покидать населенные пункты, которые были освобождены, в том числе Работино. Поэтому оккупанты продолжают вести борьбу.

Как сказала Маляр, украинским военным приходится защищать от вражеских штурмов те позиции, которые наши бойцы заняли и закрепились. По ее словам, россияне хотят вернуть утраченные позиции.

Относительно Мелитопольского направления, Маляр сообщила, что ВСУ постепенно продвигаются.

ВСУ оттесняют россиян на левом берегу Днепра