Максимально стачиваем российские силы: ВСУ создают благоприятные условия для контрнаступления
Россияне уменьшили количество атак на Бахмут, но в районе Авдеевки ситуация обостряется. Одной из причин может быть перегруппировка сил врага. В то же время ВСУ выполняют свои задачи.
Впрочем, главная задача оккупантов на Донбассе не изменилась. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
Заметьте Наступление на Бахмут и Авдеевку становится вредным для России, но Путина не остановить, – ISW
Задача россиян на Донбассе не изменилась
Речь идет о приказе Путина выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Российские захватчики понимают, что им не удастся реализовать это, поэтому стремятся добиться хотя бы локального успеха на одном из направлений. В частности, на Авдеевском, Бахмутском или Угледарском.
"Вероятно, это задача россиян, поэтому сейчас они будут пытаться до украинского контрнаступления осуществить меры по достижению хоть каких-то видимых успехов", – предположил Самусь.
Как ВСУ создают условия для контрнаступления
В то же время, украинское командование абсолютно понимает тактику и цели врага. Следовательно, вырабатывает свою стратегию, которую достаточно успешно реализует на Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях.
Она состоит в том, чтобы максимально сточить российские силы на этих направлениях и таким образом создать благоприятные условия для украинского контрнаступления.
Чем больше будет уничтожено боеспособных сил в этих районах, где противник атакует, тем легче будет украинским силам совершать свои наступательные действия,
– объяснил заместитель директора ЦИАКР.
Ситуация на Донбассе: актуальная информация
- По состоянию на утро 28 марта самые ожесточенные бои ведутся вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Захватчики сосредотачивают основные усилия на наступлении на Лиман, Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Однако их операции не имеют никакого успеха.
- Российские захватчики находятся в состоянии ожидания в оккупированном Мариуполе. За последние недели оккупанты стянули в город определенные резервы, но в большинстве своем они находятся на месте. К тому же россияне в определенной степени отвели свои войска из Мариупольского в Новоазовский район.
- В то же время на границе Запорожской и Донецкой областей в районе Розовки захватчики начали строить линию обороны. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что это свидетельствует об определенном хаосе в рядах оккупационного войска от ожидания неизвестного.