Максимально стачиваем российские силы: ВСУ создают благоприятные условия для контрнаступления

Россияне уменьшили количество атак на Бахмут, но в районе Авдеевки ситуация обостряется. Одной из причин может быть перегруппировка сил врага. В то же время ВСУ выполняют свои задачи.

Впрочем, главная задача оккупантов на Донбассе не изменилась. Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Заметьте Наступление на Бахмут и Авдеевку становится вредным для России, но Путина не остановить, – ISW

Задача россиян на Донбассе не изменилась

Речь идет о приказе Путина выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Российские захватчики понимают, что им не удастся реализовать это, поэтому стремятся добиться хотя бы локального успеха на одном из направлений. В частности, на Авдеевском, Бахмутском или Угледарском.

"Вероятно, это задача россиян, поэтому сейчас они будут пытаться до украинского контрнаступления осуществить меры по достижению хоть каких-то видимых успехов", – предположил Самусь.

Как ВСУ создают условия для контрнаступления

В то же время, украинское командование абсолютно понимает тактику и цели врага. Следовательно, вырабатывает свою стратегию, которую достаточно успешно реализует на Бахмутском, Авдеевском и Угледарском направлениях.

Она состоит в том, чтобы максимально сточить российские силы на этих направлениях и таким образом создать благоприятные условия для украинского контрнаступления.

Чем больше будет уничтожено боеспособных сил в этих районах, где противник атакует, тем легче будет украинским силам совершать свои наступательные действия,

– объяснил заместитель директора ЦИАКР.

Ситуация на Донбассе: актуальная информация