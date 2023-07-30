Урожайное, мы скоро будем, – увольнявший Старомайорское штурмовик о контрнаступлении ВСУ

После освобождения села Старомайорское в Донецкой области оккупанты уже не раз заявляли о якобы возвращении населенного пункта под свой контроль. В то же время штурмовик, который принимал часть в освобождении села, заверил, что скоро наши воины освободят и Урожайное.

Об этом заявил воин 35-й отдельной бригады морской пехоты с позывным "Диким". Защитник возразил все сообщения пропагандистов о том, что они якобы вернулись в Старомайорское.

Обратите внимание Было много ловушек, – в ВСУ раскрыли детали операции по увольнению Старомайорского

Какая ситуация в Старомайорском и что будет дальше

Боец рассказал, что сейчас держит разминирование Старомайорского, потому что оккупанты оставили по себе немало мин, среди которых и "Лепестки". Село сейчас обстреливает вражеская артиллерия, однако наступлений окупантов не зафиксировано. Само же село почти полностью уничтожено.

Кроме того, в районе Старомайорского работает вражеская авиация, правда, она работает на больших расстояниях – боится подлетать поближе. Не в последнюю очередь из-за того, что защитники в районе села сбили вражеский Ка-52.

Пусть ждет Урожайное, мы скоро будем,

– заверил боец.

"Дикий" о ситуации в Старомайорском и наступлении ВСУ: смотрите видео

Как увольняли Старомайорское

Спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Украины Таврического направления Валерий Шершень рассказал, что россияне расставили немало ловушек, чтобы помешать увольнению Старомайорского. Поэтому ВСУ освобождали село в условиях тотального минирования территории.

Большое количество русских ловушек, наши штурмовики должны были продвигаться со специальными орудиями, чтобы снимать вражеские растяжки.

Напомним, ВСУ сообщили об увольнении Старомайорского 27 июля.