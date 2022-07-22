Есть предпосылки для успеха ВСУ на Юге, – военный эксперт

Украинские военные постепенно продвигаются на юге и дуокупируют населенные пункты. Военные эксперты уверяют, что в этом направлении есть предпосылки для успеха ВСУ.

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Петр Черник. Но он отметил, что надо помнить о том, что линия фронта очень большая, достигает более тысячи километров.

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Эксперт пояснил, что для того, чтобы совершить полноценные контрнаступательные действия, нужно создать трехкратное преимущество в вооружении и живой силе.

По его словам, сейчас на линии фронта со стороны противника есть не менее 200 или больше сил, поэтому нам нужно втрое больше людей.

Но я считаю, что есть предпосылки для успеха ВСУ и развития контрнаступательных действий в первую очередь по южному направлению, и то, что называется освобождением правого берега Днепра на Херсонщине,

– заявил Черник.

Он добавил, что "главную артерию", которая называется Антоновский мост, оккупантам повредили.

"Противник не может передвигать по нему большую тяжелую технику, например танки и БТРы. Потому что она весит от 13 до 40 тонн и двигаться по этому мосту не может", – отметил он.

В Министерстве обороны Великобритании заявили, что Антоновский мост – ключевая уязвимость для российских сил . Причина в том, что это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, через которые россия может поставлять или выводить свои войска с территории, которую она оккупировала к западу от реки.

По мнению военного эксперта, именно в этих направлениях мы можем в ближайшие недели ждать хороших новостей.

Петр Черник о контрнаступлении ВСУ на Юге: видео



К слову, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк ранее подтвердила, что у ВСУ есть успехи в продвижении на Херсонском направлении. В то же время не все происходит так быстро, как хотелось бы.

Она пояснила, что сначала ВСУ должны закрепиться на определенной территории, а уже потом объявить свои победы. Также Гуменюк рассказала о ситуации, когда ВСУ зачищали от врага село Потёмкино, которое освободили две недели назад.