Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев. По его словам, украинские защитники освобождают все больше населенных пунктов.
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Продвижение ВСУ
Кирилл Яковлев подчеркнул, что война – это не всегда движение вперед. Бывает такое, чтобы продвинуться вперед, нужно немного отойти. ВСУ постепенно продвигаются и освобождают населенные пункты.
Есть стратегические направления, где мы превосходим врага силами и средствами. Есть другие направления, где нам, к сожалению, не хватает сил и средств, чтобы там тоже преобладать. Но критической ситуации нет, понемногу мы идем вперед. Я думаю, что Крымский мост очень скоро будет на дне нашего моря,
– заметил он.
Что происходит на фронте: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные продолжают контрнаступление. Он подчеркнул, что самолеты могут ускорить этот процесс. Также он подчеркнул важность противовоздушной обороны.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов на Востоке и ведут наступательные действия на Юге. На Юге украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах. За прошедшие сутки произошло более 25 боевых столкновений. Россияне продолжают вести наступательные действия на Лимано-Купянском направлении.
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что враг безуспешно пытается штурмовать позиции ВСУ на Купянском направлении. В то же время наши защитники отразили все атаки оккупантов.
- Также ВСУ имели успех вблизи населенных пунктов Роботино и Малая Токмачка в Запорожской области. Где расположены эти села – смотрите на карте.