Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Яковлев. По его словам, украинские защитники освобождают все больше населенных пунктов.

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Продвижение ВСУ

Кирилл Яковлев подчеркнул, что война – это не всегда движение вперед. Бывает такое, чтобы продвинуться вперед, нужно немного отойти. ВСУ постепенно продвигаются и освобождают населенные пункты.

Есть стратегические направления, где мы превосходим врага силами и средствами. Есть другие направления, где нам, к сожалению, не хватает сил и средств, чтобы там тоже преобладать. Но критической ситуации нет, понемногу мы идем вперед. Я думаю, что Крымский мост очень скоро будет на дне нашего моря,

– заметил он.

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